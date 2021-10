DeSantis menace de poursuivre l’administration Biden pour mandat de vaccin

Jeudi, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a menacé de poursuivre l’administration Biden pour un mandat prévu de vaccin contre les coronavirus.

Les commentaires du gouverneur sont intervenus lors d’une conférence de presse à Fort Myers sur les traitements par anticorps monoclonaux, que le gouverneur s’est efforcé de rendre plus accessibles dans l’État pour prévenir les infections graves au COVID-19.

« Je pense que le mandat va perdre devant les tribunaux », a déclaré DeSantis lors de la conférence de presse concernant le mandat fédéral.

Il a ajouté que la Floride contesterait un tel mandat de l’administration Biden « immédiatement » et que toute action en justice de l’État serait déposée devant la 11e Cour d’appel des États-Unis.

« Nous pensons que l’État de Floride a la capacité de le faire », a-t-il déclaré. « Nous connaissons également des entreprises avec lesquelles nous allons travailler pour le contester. »

Le gouverneur a également déclaré que la Floride a « la responsabilité au niveau de l’État de faire tout ce que nous devons faire pour protéger les Floridiens des mandats qui pourraient leur faire perdre leur emploi ».

DeSantis et Biden ont adopté des positions opposées sur les mandats de vaccins et de masques. Alors que le président a émis un mandat de masque pour des raisons fédérales peu de temps après son entrée en fonction, DeSantis a interdit les mandats de masque locaux en Floride.

Le mois dernier, le président a annoncé que les entreprises de plus de 100 employés seraient tenues de mandater les vaccins COVID-19 ou d’administrer des tests hebdomadaires. Les employeurs sont également tenus de payer les employés pour qu’ils s’absentent pour se faire vacciner et se remettre des effets secondaires.

La règle devrait entrer en vigueur une fois que l’Office of Management and Budget (OMB) aura terminé son examen du texte initial de l’Occupational Safety and Health Administration (OSHA) d’une règle sur les vaccins d’urgence.

L’OSHA « a travaillé rapidement pour développer une norme temporaire d’urgence qui couvre les employeurs de 100 employés ou plus pour s’assurer que leurs travailleurs sont entièrement vaccinés ou subissent des tests hebdomadaires pour protéger les employés de la propagation du coronavirus sur le lieu de travail », a déclaré un porte-parole du ministère du Travail. dans un communiqué de mercredi.

Le ministère a ajouté que mardi, « dans le cadre du processus d’examen réglementaire », l’OSHA a soumis « le texte initial de la norme temporaire d’urgence au Bureau de la gestion et du budget ».

Près de 70 % des adultes américains ont reçu les deux doses de vaccin, tandis que plus de 60 % de réduction sur tous les Américains ont reçu au moins la première dose.

En juin, 99,5 % de tous les décès dus au COVID-19 concernaient des personnes non vaccinées. Il y a eu un total de 14 115 décès aux États-Unis à la suite de cas révolutionnaires, ou de cas de COVID-19 survenus chez des personnes vaccinées, et 70 % de ces personnes vaccinées avaient plus de 65 ans. Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) ont a noté qu’aucun vaccin COVID-19 n’est efficace à 100 % contre le virus.

