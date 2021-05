DeSantis promet de pardonner aux personnes accusées d’avoir enfreint les règles de la pandémie ⋆ .

Lors d’une apparition sur Fox News, Ron DeSantis a promis de pardonner aux Floridiens qui ont été accusés d’avoir violé les protocoles COVID-19.

Photo de Paul Hennessy / SOPA Images / LightRocket via .

DeSantis, peut-être le législateur républicain le plus comme Donald Trump, a tenté de libérer la Floride des restrictions COVID. Il a souvent décrit son état comme un modèle de gestion de la pandémie. Malgré ses chants constants, la Floride n’a pas combattu le virus avec succès. L’État a eu le 3e plus grand nombre de cas et le 4e plus de décès. Une étude récente a montré que la Floride comptait des milliers de décès COVID de plus que ce qui était réellement signalé.

Pourtant, le gouverneur estime que minimiser la pandémie est une bonne stratégie politique. Lors de sa dernière apparition dans l’émission de Laura Ingraham, DeSantis a discuté de deux propriétaires de gymnases qui ont été accusés d’avoir violé les protocoles. «Lorsque notre conseil de clémence se réunira dans les semaines à venir, nous délivrerons des pardons – non seulement pour Mike et Jillian, mais pour tout Floridien qui pourrait avoir des infractions en suspens pour des choses comme les masques et la distanciation sociale.»

Faisant référence aux personnes portant des masques lors de l’exercice, le gouverneur a déclaré: «L’Organisation mondiale de la santé déconseille cela. Ce n’est pas sain pour les gens de faire cela au départ, c’était donc une mauvaise restriction. » DeSantis a conclu: «Et nous sommes donc heureux d’utiliser notre autorité constitutionnelle. Je pense qu’ils ont été mal traités et heureusement, ils ont un gouverneur qui se soucie.

Regardez une vidéo du segment ci-dessous, gracieuseté de Fox News:

Les Floridiens ne devraient pas être pénalisés pour avoir rejeté la portée excessive des autorités locales par le biais de mandats de masque inutiles. pic.twitter.com/vf0HHfg3lY – Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) 13 mai 2021

