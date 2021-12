DeSantis propose des augmentations de salaire pour les officiers de Floride dans le cadre d’une pression pour recruter des flics de l’extérieur de l’État

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis propose des augmentations de salaire pour les agents des forces de l’ordre dans tout l’État et des primes pour les premiers intervenants alors qu’il intensifie ses efforts pour recruter des policiers insatisfaits d’autres États.

Le gouverneur républicain a annoncé les augmentations de salaire lors d’un discours lundi au siège de la Florida Highway Patrol Troop D à Orlando.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis arrive pour annoncer une proposition d’augmentation de salaire pour les organismes chargés de l’application des lois de l’État afin d’encourager davantage d’officiers à déménager en Floride, lors d’une conférence de presse au siège de la Florida Highway Patrol Troop D à Orlando, en Floride, lundi. (Joe Burbank/Orlando Sentinel via AP)

« Alors que d’autres États ont tourné le dos aux forces de l’ordre, appelant même à » financer la police « , en Floride, nous continuons à soutenir les hommes et les femmes dans les forces de l’ordre », a-t-il déclaré dans un communiqué.

La proposition comprend 73 millions de dollars pour augmenter le salaire de départ des agents d’application de la loi de niveau d’entrée de 20% et les salaires des vétérans de 25%. 135 millions de dollars supplémentaires seraient utilisés pour augmenter le salaire des agents correctionnels de l’État et des agents du ministère de la Justice pour mineurs. Les pompiers à risque spécial verraient une augmentation de salaire pouvant aller jusqu’à 2 500 $ chacun.

En vertu de la proposition, toutes les nouvelles recrues dans les forces de l’ordre recevraient une prime à la signature de 5 000 $, ainsi qu’une prime de 1 000 $ pour les intervenants – qui comprend les pompiers, les ambulanciers paramédicaux, les ambulanciers et les agents des forces de l’ordre. Pour attirer des officiers de l’extérieur de l’État, l’examen de certification des officiers serait offert gratuitement.

Le plan couvrirait également jusqu’à 1 000 $ pour tous les programmes de formation nécessaires pour les policiers qui déménagent de l’extérieur de l’État et un programme de bourses d’études pour l’académie des forces de l’ordre serait créé pour couvrir les frais d’inscription de ceux qui cherchent à servir leur communauté par le biais du travail policier.

La pression pour de nouveaux financements intervient alors que DeSantis continue de recruter de manière agressive des policiers d’autres États où les budgets de la police ont été réduits et les dirigeants ont émis des mandats de vaccination.

Le salaire minimum des nouveaux soldats de la Florida Highway Patrol commence à un peu moins de 42 000 $ par an, bien qu’il puisse être augmenté en fonction de l’endroit où le soldat est affecté dans l’État. Par exemple, ceux qui travaillent dans le comté de Dade, où se trouve Miami, gagnent un minimum d’un peu moins de 47 000 $, selon le site Web Highway Patrol.

« Le recrutement et la rétention d’agents des forces de l’ordre hautement qualifiés et dédiés aux services publics sont essentiels, maintenant plus que jamais », a déclaré Terry Rhodes, directeur exécutif du Florida Department of Highway Safety and Motor Vehicles. « La proposition de salaire historique du gouverneur montre clairement que la Floride se soucie et reconnaît les sacrifices que les agents des forces de l’ordre et leurs familles font, plusieurs fois dans les circonstances les plus difficiles. »

Au total, DeSantis propose 400 millions de dollars de nouveau financement. Les législateurs examineront le plan lors de la session législative de 2022, qui débutera le 11 janvier.