DeSantis propose un niveau historique de financement de l’éducation en Floride et augmente le salaire des enseignants

Le budget proposé par le gouverneur Ron DeSantis pour l’exercice 2023 consacrerait un financement historique de 23,9 milliards de dollars à l’éducation, dont 13,3 milliards de dollars iraient aux écoles publiques K-12 desservant près de 3 millions d’élèves de Floride.

La proposition de DeSantis investirait davantage de paiements en espèces directs aux enseignants et aux directeurs sous forme de primes, augmenterait le financement par élève et donnerait la priorité aux droits parentaux.

Dans une deuxième série de paiements en espèces dirigés par DeSantis, le budget allouerait 238 millions de dollars pour des chèques de bonus uniques de 1 000 dollars aux 179 000 enseignants et directeurs de Floride. Cela augmenterait également la rémunération des enseignants grâce à une allocation de 600 millions de dollars, une augmentation de 50 millions de dollars par rapport à l’année dernière, dans le but d’atteindre un salaire minimum pour les enseignants de 47 500 dollars.

Le plan budgétaire prévoit une augmentation du financement par étudiant à 8 000 $ par étudiant, le montant le plus élevé de financement par étudiant dans l’histoire de la Floride.

Alors que le coût par étudiant de la Californie est supérieur à 20 000 $ et que les étudiants sont soumis à de sévères restrictions COVID-19, notamment l’obligation d’un vaccin COVID-19 pour assister aux cours en personne, les enfants de Floride restent exempts de telles restrictions et mandats.

En ce qui concerne les injections et les couvertures faciales COVID-19, DeSantis a déclaré: « Laissez les parents prendre la décision qui est la meilleure pour leurs enfants. »

En novembre, le gouverneur de Floride a convoqué une session législative spéciale pour interdire les masques et les vaccins. La législature a adopté des projets de loi que DeSantis a promulgués interdisant les deux dans le cadre du « programme de liberté » de la Floride. La Floride a également poursuivi l’administration Biden au sujet des mandats de vaccin COVID-19 et a forcé le ministère américain de l’Éducation à abandonner ses efforts pour obliger les écoles de Floride à imposer des exigences de couverture faciale aux étudiants.

Bien que la Floride dépense moins de la moitié de ce que la Californie dépense par élève, les élèves de la maternelle à la 12e année de Floride se classent au troisième rang du pays pour les réalisations dans le dernier rapport Quality Counts de la Semaine de l’éducation, bien au-dessus des élèves californiens qui se classent systématiquement parmi les derniers en termes de résultats scolaires. Et tandis que les écoles du pays signalaient des notes d’échec en 2020 et chutaient dans leur classement, le classement de la Floride s’est amélioré par rapport à 2019 et a reçu son score le plus élevé de l’histoire du classement.

« Les enseignants et les familles qui travaillent dur en Floride ont beaucoup souffert de notre réponse et de notre rétablissement et nous devons les remercier de continuer à garder nos élèves sur la bonne voie, d’apprendre et de grandir », a déclaré le commissaire à l’éducation Richard Corcoran à propos du classement. Il a fait valoir que la mise en œuvre des normes BEST de Floride, les initiatives d’apprentissage précoce et d’alphabétisation, et l’aide aux écoles en difficulté et aux élèves à risque contribueront à combler les écarts de réussite et à permettre aux élèves de Floride de « devenir n°1 dans le pays ».

Le budget vise également à allouer 421 millions de dollars à des initiatives de sécurité scolaire et de santé mentale. Cela comprend 210 millions de dollars pour le programme Safe Schools, une augmentation proposée de 30 millions de dollars par rapport à l’année précédente, et 140 millions de dollars pour la santé mentale, une augmentation proposée de 20 millions de dollars par rapport à l’année précédente. Il allouerait également 42 millions de dollars pour des subventions de renforcement des écoles et 4 millions de dollars pour des initiatives de sécurité dans les écoles juives.

Pour éliminer complètement le Florida Standards Assessment et le remplacer par un suivi des progrès, le budget propose 15,5 millions de dollars de financement récurrent pour fournir aux écoles les outils de suivi nécessaires.

« La décision du gouverneur de mettre fin aux Florida Standards Assessments (FSA) est une occasion idéale de répondre aux besoins des élèves en difficulté d’une manière réelle et percutante », a déclaré Andrew Spar, président de la Florida Education Association, dans un récent éditorial publié. par la sentinelle d’Orlando.

Le budget donnerait également la priorité à l’éducation de la petite enfance en allouant 1,4 milliard de dollars à une gamme de programmes, dont plus de 406 millions de dollars pour Voluntary Pre-Kindergarten, une initiative d’éducation gratuite de haute qualité qui dessert environ 158 000 enfants de quatre et cinq ans.

Le financement de la petite enfance comprend 72 millions de dollars pour le programme de préparation à l’école, 100 millions de dollars de fonds fédéraux pour augmenter les taux de remboursement des fournisseurs admissibles des coalitions d’apprentissage préscolaire et 40 millions de dollars pour le financement de la performance de tous les fournisseurs de préparation à l’école participants. Cela comprend également 3,9 millions de dollars pour offrir un programme de préparation à l’école de haute qualité directement aux parents afin d’aider les enfants à risque.

Le budget allouerait également 36,4 millions de dollars pour desservir environ 36 000 enfants de 4 ans admissibles à la préparation à l’école à risque grâce à un soutien direct à l’enseignement de la lecture, 10 millions de dollars pour des bourses d’études pour les enseignants de la petite enfance et 1,8 million de dollars pour mettre les enfants et les familles en contact avec des ressources liées à la petite enfance. développement de l’enfance.

Spar soutient que le budget ne fait pas assez pour retenir les enseignants vétérans. Il a déclaré à WCTV News que DeSantis «… reconnaît clairement la valeur de l’expérience. Mais en ce qui concerne l’éducation, il dit essentiellement d’augmenter le salaire des enseignants débutants au détriment des enseignants vétérans et des autres membres du personnel qui travaillent dans nos écoles, car il n’a pas l’intention d’augmenter le salaire de ceux qui travaillent dans nos écoles.

Il dit que la législature doit «augmenter les salaires et remédier aux inégalités salariales pour les enseignants et le personnel de nos écoles publiques. Il est insensé de penser qu’il existe plus de 20 règles et lois qui dictent la rémunération des enseignants, et il est tout à fait faux qu’un enseignant avec 20 à 30 ans d’expérience gagne moins que les enseignants avec la même expérience il y a 10 ans. Nous ne pouvons pas donner de bonus à d’excellents enseignants et membres du personnel ; nous devons réviser les politiques et faire un réel investissement.

Lorsque la législature se réunira au début de l’année prochaine, elle sera chargée d’approuver un budget, ainsi que d’autoriser une série d’autres initiatives, y compris la proposition de DeSantis de réduire d’un milliard de dollars les taxes sur l’essence et le carburant.