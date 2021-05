DeSantis repousse la censure des réseaux sociaux Big Tech – mais son projet de loi peut-il survivre à un examen juridique ? ⋆ 10z viral

La semaine dernière, le gouverneur de Floride Ron DeSantis a promulgué un projet de loi qui s’attaque aux grandes entreprises technologiques de son État. La loi, cependant, accepte les critiques – à la fois de la droite et de la gauche – selon lesquelles certaines parties peuvent être inconstitutionnelles et que ses exemptions notables pour certaines grandes entreprises sapent son objectif de tenir tête aux géants dominants de l’industrie.

Le « Big Tech Bill » de Floride vise à protéger les utilisateurs de médias sociaux – qu’il s’agisse de candidats politiques, de médias ou d’utilisateurs ordinaires – de la censure idéologiquement sélective des plateformes Internet comme Facebook, Twitter et Google. Parmi ses principales dispositions, la loi:

Amenez les entreprises jusqu’à 250 000 $ par jour pour avoir suspendu des candidats politiques d’une plate-forme pendant la période précédant une élection Exiger des plates-formes qu’elles rendent publiques les règles qu’elles utilisent pour réglementer leur contenu utilisateur et fournir aux utilisateurs des explications sur les raisons pour lesquelles elles ont été censurées pour fournir aux utilisateurs un processus d’appel ou la possibilité de « corriger » leur contenu signalé. Interdire aux entreprises de censurer toute « entreprise journalistique sur la base du contenu de sa publication ou de sa diffusion ».

Peut-être plus important encore, le projet de loi permettrait aux particuliers et au bureau du procureur général de Floride de poursuivre beaucoup plus facilement ces entreprises en vertu de la loi sur les pratiques commerciales déloyales et trompeuses de Floride.

Pourtant, les critiques considèrent la loi comme un simple geste symbolique destiné à être invalidé par les tribunaux pour des motifs constitutionnels.

“Je considère ce projet de loi comme purement performatif : il n’a jamais été conçu pour être une loi mais simplement pour envoyer un message aux électeurs”, a déclaré Eric Goldman, professeur à la faculté de droit de l’Université de Santa Clara, au Washington Post. Il fait valoir que le projet de loi restreindra de manière inconstitutionnelle la discrétion éditoriale des plateformes qui agissent en tant qu’éditeurs en ligne – une violation du premier amendement.

Kurt Opsahl, le directeur exécutif adjoint de l’Electronic Frontier Foundation, a déclaré à « Just the News AM » que bien qu’il y ait beaucoup de travail législatif à faire sur le sujet de la transparence d’Internet, il « n’est finalement pas très utile d’adopter une loi anticonstitutionnelle. projet de loi qui va être contesté immédiatement et qui n’entrera probablement jamais en vigueur.

DeSantis ne se soucie pas des contestations de la constitutionnalité de la loi, selon Amber Athey, rédactrice en chef à Washington de The Spectator, qui a interviewé le gouverneur après la cérémonie de signature lundi.

“Il pense que cela passera des tests pour savoir si c’est inconstitutionnel pour les motifs du premier amendement, car le projet de loi évite en fait tout ce qui a trait à la liberté d’expression”, a déclaré Athey à “Just the News AM”. « Il a travaillé avec le législateur à ce sujet pour en faire une loi sur la protection des consommateurs. »

D’autres soutiennent que le succès sur le terrain du projet de loi n’est pas nécessairement la mesure la plus pertinente pour mesurer son efficacité. «En fait, le premier amendement peut être préoccupé par la manière dont il est structuré», a reconnu Rachel Bovard du Conservative Partnership Institute, mais «c’est ce que nous constatons dans de nombreux cas – les États agissent d’abord sur des questions clés sur lesquelles ils veulent que le gouvernement fédéral agisse, et le succès n’est donc pas toujours la question. »

Le projet de loi est un signal que les États sont de plus en plus « impatients » de l’échec du gouvernement fédéral à agir de manière substantielle sur les questions de Big Tech, a déclaré Bovard. “Les consommateurs sont prêts pour un changement radical dans leur relation avec les Big Tech et les entreprises Big Tech avec eux”, et ce projet de loi est “la reconnaissance que ces plates-formes ne sont pas seulement des plates-formes vocales”, a-t-elle soutenu. “Ce sont d’énormes sociétés de publicité numérique qui sont maintenant en quelque sorte inextricablement liées à notre politique.”

Athey convient que le but ultime de la législation peut être d’amadouer d’autres États dans la mêlée juridique pour amener le gouvernement fédéral à s’attaquer sérieusement aux conglomérats technologiques.

“C’est un peu similaire à ce qui se passe avec les États qui se regroupent dans la lutte contre les hommes biologiques qui participent aux sports féminins”, a-t-elle déclaré. « S’ils créent cette coalition, ils seront beaucoup plus forts lorsqu’ils finiront par devoir aller devant les tribunaux ensemble. »

Au-delà du débat constitutionnel, Charles Cooke de National Review Online remet en question les exemptions du projet de loi. Le texte du projet de loi exempte « tout service d’information, système, moteur de recherche Internet ou fournisseur de logiciel d’accès exploité par une entreprise qui possède et exploite un parc à thème ou un complexe de divertissement ». Dans l’État de Floride, cette petite exception se lit comme une faveur spéciale pour la Walt Disney Company et la Comcast Corporation, qui possèdent et exploitent respectivement Disney World et Universal Studios.

La concession à deux énormes sociétés dans un projet de loi conçu pour cibler les entreprises dotées d’un pouvoir et d’une influence démesurés en a contrarié certaines, dont Cooke, qui se demande : « Pourquoi est-il acceptable que Disney ‘censure’ ses commentateurs, mais pas pour Twitter ?

“C’est décevant de voir … c’est exactement le type de faveurs du gouvernement que vous essayez d’éviter”, a convenu Athey. “En même temps, c’est de la politique”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’il était “probable que ce soit une exemption nécessaire pour que le projet de loi soit adopté en premier lieu”.