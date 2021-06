DeSantis signe un projet de loi exigeant que les écoles gardent des moments de silence quotidiens 10z viral

in

Le gouverneur républicain de Floride, Ron DeSantis, a signé mardi un projet de loi exigeant que les écoles publiques offrent une minute de silence aux élèves.

HB 529, qui entrera en vigueur le 1er juillet, oblige les écoles de Floride à observer un moment de silence quotidien d’une à deux minutes, indique le projet de loi. Le projet de loi oblige les directeurs d’écoles publiques à ordonner aux enseignants de première période d’instituer des moments de silence.

Le projet de loi demande aux enseignants d’encourager les parents à discuter de la minute de silence avec leurs enfants, mais ajoute que les enseignants ne peuvent pas suggérer aux élèves ce qu’il faut faire pendant la minute de silence.

“L’idée que vous pouvez simplement pousser Dieu hors de chaque institution et réussir, je suis désolé, nos pères fondateurs n’y croyaient pas”, a déclaré DeSantis dans un discours prononcé dans un centre communautaire juif appelé la Shul de Bal Harbour avant de signer le facture.

Le sénateur de l’État républicain Dennis Baxley a défendu le projet de loi lors d’un débat au Sénat en avril en affirmant que le projet de loi donnerait aux écoliers un moment silencieux pour réfléchir, selon Fox 35.

Le représentant de l’État démocrate Omari Hardy a voté contre le projet de loi et a accusé les sponsors de pousser la prière dans les écoles publiques.

« Le républicain qui a parrainé le projet de loi a dit qu’il ne s’agissait pas de prier à l’école. (Bien sûr que c’était le cas !) Mais lorsque vous remettez en question leurs motivations ou leur honnêteté, cela s’appelle une attaque personnelle et est jugé hors de propos. Non. Les républicains mentent et nous devons les appeler à chaque fois », a déclaré Hardy dans un tweet lundi.

Les élèves qui prient à l’école ont été un sujet controversé à travers le pays. Une salle de prière au Texas à la Liberty High School en mars 2017 a soulevé des inquiétudes juridiques selon lesquelles elle pourrait violer la protection du premier amendement des étudiants sur la liberté religieuse. Andrew Leonie, sous-procureur général, a envoyé une lettre au surintendant Jeremy Lyons, écrivant que la politique de l’école devrait être neutre envers la religion.

Une école du Wyoming a dû annuler en décembre 2015 une interdiction qui interdisait aux étudiants de prier dans la cafétéria après qu’un groupe juridique chrétien a menacé de poursuites judiciaires pour des motifs constitutionnels. Le lycée de Glendo a reçu une lettre de l’Alliance Defending Freedom, un groupe juridique chrétien, qui menaçait d’intenter une action en justice si le district continuait d’interdire aux élèves de prier.

Le lieutenant-gouverneur républicain Jeanette Nunez a déclaré que ce projet de loi montre le soutien continu de DeSantis aux communautés religieuses de son État, tout en parlant au centre communautaire juif du comté de Miami-Dade, selon Fox 35. Le projet de loi est un « testament de notre soutien continu et notre hiérarchisation continue des problèmes qui sont importants pour la communauté juive », a déclaré Nunez.

