DeSantis un Covid «criminel» ⋆ 10z viral

Morning Joe a déchiré mardi Ron DeSantis pour des péchés présumés de Covid. Le rédacteur en chef du Washington Post et analyste de MSNBC, Eugene Robinson, a déclaré que l’interdiction par le gouverneur républicain de Floride DeSantis des localités exigeant des masques, et parler de retenir le salaire des responsables de l’école qui tentent de les mandater, était “criminel. ” Mike Barnicle a accepté avec passion, disant que DeSantis « va lancer les dés avec la vie des enfants. . . sous couvert d’ambition, son ambition politique, candidat à un poste plus élevé, alias la présidence.

Voici quelques commentaires de Robinson :

Aucun mot de l’équipe de Morning Joe sur les dangers posés aux Américains par la politique de Biden consistant à laisser d’innombrables milliers d’immigrants illégaux non testés pour Covid inonder le pays, trois sur dix refusant apparemment le vaccin.

MIKE BARNICLE : Lamar Jackson est un formidable quarterback, un formidable athlète, cela ne fait aucun doute, Willie. Mais ce n’est pas un gars d’équipe, car il vient de prouver que ce n’est pas un gars d’équipe. . . . Si Lamar Jackson transfère tout élément de Covid qu’il pourrait encore avoir ou pourrait encore obtenir à l’avenir, et risque son équipe de perdre un match, c’est une perte pour l’équipe. Il a donc déjà fait ses preuves : pas un gars d’équipe. L’autre aspect, avoir deux fois Covid et toujours s’inquiéter pour le vaccin. Je veux dire, c’est vraiment mystifiant.

MIKA BRZEZINSKI : Gene, une de vos récentes chroniques dans le Washington Post s’intitule : « Trop de républicains se rangent du côté de Covid-19 dans la lutte contre la pandémie. Et vous écrivez en partie ceci : « C’est maintenant la pandémie du GOP. Des politiciens républicains cyniques et irresponsables ont créé un environnement qui tue des Américains qui ne devraient pas avoir à mourir. Inondant les systèmes hospitaliers de patients désespérément malades. Et ils l’ont fait dans leur propre intérêt. . . Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a estimé que les mesures de santé publique en cas de pandémie sont une agression intolérable contre la liberté personnelle – un message que de nombreux républicains de base semblent accueillir favorablement. Leur message de base : votre corps, votre choix, l’affaire de personne d’autre.

Et, bien sûr, cela a été écrit avant que le gouverneur DeSantis ne menace les salaires des employés du système scolaire. Je veux dire, la marque républicaine, comme visuellement, va être le virus Covid. Ils se rangent du côté de la mort !

ROBINSON : écœurer et tuer vos partisans politiques me semble que la stratégie politique la plus stupide et la plus myope dont j’aie jamais entendu parler. Pourtant, c’est ce que fait DeSantis. Il veut hériter de l’aile Trump du parti républicain. Et donc il est plus Trumper que toi. . . Voulez-vous vraiment que votre enfant soit malade à l’hôpital? Assez malade pour aller à l’hôpital avec Covid ? Voulez-vous que l’un des enfants de votre état subisse ce sort ?

Pourtant, c’est sur quoi Desantis insiste. Il insiste pour que les services pédiatriques se remplissent de patients Covid. C’est pour le moins scandaleux, et franchement, c’est, c’est criminel. Cela devrait être criminel. Je veux dire, il fait du mal aux gens. Vous savez, à la recherche de ses propres objectifs politiques et c’est juste dégoûtant.

BARNICLE: Je dirais que c’est l’histoire la plus grande et la plus importante du pays en ce moment. Parce que c’est un histoire d’ego et d’ambition aveugle, le tout encapsulé en un seul homme, Ron DeSantis. Diplômé de l’Université de Yale, faculté de droit de Harvard, qui est maintenant gouverneur de Floride, et est essentiellement disant aux parents de l’état de Floride, je vais lancer les dés avec la vie de vos enfants. C’est essentiellement ce qu’il dit et fait. Le tout sous couvert d’ambition, son ambition politique, briguer un poste plus élevé, alias la présidence.