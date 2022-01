DeSantis vante «l’État le plus libre» de Floride lors d’une apparition au concert chrétien du Nouvel An à Miami

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis et son épouse, Casey, ont sonné la nouvelle année lors d’un concert chrétien à Miami, où il a vanté la liberté de l’État au milieu de la pandémie de COVID-19.

« Je vous souhaite à tous une bonne année », a déclaré DeSantis à la foule présente. « Je suis heureux que nous puissions célébrer la nouvelle année dans l’État le plus libre des États-Unis. »

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis prend la parole lors de l’ouverture d’un site d’anticorps monoclonal le mercredi 18 août 2021 à Pembroke Pines, en Floride. (Photo AP/Marta Lavandier)

RON DESANTIS A ACCOMPAGNÉ SA FEMME AU TRAITEMENT DU CANCER PENDANT QUE LES CRITIQUES ONT DÉCLARÉ QU’IL ÉTAIT « MANQUANT »

« Si vous avez vu ce qui s’est passé au cours de la dernière année et demie dans ce pays – la Floride, nous avons défendu votre liberté, nous avons défendu vos droits », a déclaré DeSantis. « Nous n’allions pas laisser le gouvernement retirer les droits qui sont un don de Dieu, pas du gouvernement. »

DeSantis s’en est également pris aux chefs d’État qui ont fermé des églises et des lieux de culte et ont plutôt permis aux « clubs d’alcool ou de striptease » de rester ouverts en tant qu’opérations essentielles pendant l’assaut de la pandémie.

« C’était faux. … C’était un programme en jeu. Ils utilisaient cela pour pouvoir éroder vos droits et vos libertés et voici le problème, ils ne peuvent pas vous retirer vos libertés, ils ne peuvent pas vous retirer vos droits à adorer, aller à l’église et rendre grâce à Dieu », a-t-il déclaré. « En Floride, vous pouvez le noter, nous ne laisserons personne vous arrêter et nous veillerons à ce que nos droits soient respectés. C’est ce que nous avons fait et c’est ce que nous continuerons de faire. »

Le chanteur chrétien Sean Feucht, qui a orchestré et joué lors de la célébration du Nouvel An, a également prié pour DeSantis et sa femme, disant « Je vous remercie pour le cadeau qu’ils sont pour l’Amérique ».

Le chef de culte Sean Feucht. (Avec l’aimable autorisation de Sean Feucht)

« Je te remercie Seigneur qu’au milieu d’une pandémie et de gouverneurs et de dirigeants tyranniques, Seigneur, tu as suscité des hommes et des femmes pieux pour défendre nos droits, l’église et la constitution », a déclaré Feucht pendant la prière. , appelant à la « guérison complète » de la femme de DeSantis alors qu’elle fait face au cancer du sein.

DeSantis a annoncé en octobre que sa femme avait reçu un diagnostic de cancer du sein, déclarant à Fox News à l’époque qu’en tant que « mère de trois jeunes enfants, Casey est la pièce maîtresse de notre famille et a eu un impact sur la vie d’innombrables Floridiens à travers elle. initiatives en tant que première dame. »

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, la première dame Casey DeSantis et leurs trois enfants (de gauche à droite) Mamie, Madison et Mason. (Bureau du gouverneur de Floride)

« Je suis également reconnaissant à l’État de Floride d’avoir, sur 50 États, la meilleure première dame des 50 États, ma femme », a déclaré DeSantis vendredi soir, ajoutant qu’il « attendait avec impatience » le rétablissement de sa femme.

D’autres critiques se sont tournés vers les médias sociaux pour déplorer les DeSantis pour leur apparition au concert chrétien.

« Ce n’est pas l’environnement le plus sûr pour un patient suivant un traitement contre le cancer », lit-on dans un tweet de Shanlon Wu, analyste juridique de CNN et ancien procureur.

Après avoir fait face aux critiques des dirigeants de l’opposition locale et nationale, qui ont affirmé que le gouverneur avait disparu la semaine dernière, Fox News a appris vendredi qu’il avait accompagné Casey à un traitement contre le cancer.