descend en Serie B

10/12/2021 à 04:05 CET

Il n’y a pas eu de miracle. Et le Gremio, qui a fait passer tout le championnat par la zone de relégation, a confirmé sa chute en Serie B, lors de la dernière journée de Brasileirao 2021. Le gaucho tricolore avait besoin d’une carambole de résultats, ce qui n’arriva pas : ceux de Vágner Mancini Ils ont fait leur part en battant le champion At. Mineiro (4-3), Bahia a perdu à Fortaleza (2-1), mais la Juventude a remporté une victoire déchirante contre les Corinthians (1-0) qui a garanti leur pérennité.

Avec ces résultats, le Gremio, qui a terminé troisième avant dernier, et Bahia ont fini par perdre la catégorie et ils sont descendus en Serie B avec Sport Recife et Chapecoense.

La Guilde a joué le meilleur match de la saison, mais c’était inutile. A la 20e minute, il menait déjà 3-0 grâce à un doublé de Diego Souza et un troisième but du Colombien Jaminton Campaz. El Galo, qui a joué avec une équipe pleine de réserves car dimanche il dispute le match aller de la finale de la Copa do Brasil contre Ath. Parananais, a réagi avec tant de côté Dodo et du chilien Edu vargas (l’un des rares titres qui étaient à Porto Alegre).

Les gauchos ont su gérer le 3-2 en seconde période où tout le monde était au courant de ce qui se passait dans les stades de la Juventude, à Caixas do Sul et à Fortaleza. Douglas Costa condamné le crash à la minute 59, le Colombien Miguel Borja manqué un penalty et, dans le temps additionnel Hyoran réduire les différences mettant le 4-3 final. La Guilde de l’Arène était un enterrement.

C’est la troisième baisse de l’histoire du club gaucho : après celles de 1991 et 2004. Dans les deux occasions précédentes, il a réussi à revenir dans la première catégorie à la catégorie d’or du football brésilien. En 1992, c’est grâce à un changement dans le règlement de la CBF introduit cette année-là qu’il a été déterminé que jusqu’à 12 équipes seraient promues ; tandis qu’en 2005, il a fini par remporter le dernier home run grâce à son triomphe dans la soi-disant ‘Batalla de los Aflitos’ dans laquelle il a battu Náutico (0-1) avec un but de Anderson dans le temps additionnel dans un match où il a fait expulser quatre joueurs.