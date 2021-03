Deschamps a besoin d’un ouvre-boîte

26/03/2021 à 21:17 CET

France continue de faire partie des grands favoris pour remporter n’importe quel tournoi international, ce qui ne veut pas dire que le récent nul contre l’Ukraine (1-1) a montré les problèmes des «bleus» face à des équipes qui savent s’enfermer. Ce n’est pas quelque chose de nouveau. L’équipe de Didier Deschamps il est reconnu et aimé avec des espaces à courir, comme dans le Coupe du monde 2018. L’habitat idéal pour Mbappe.

Mais le champion du monde, répond à l’unisson la presse française, doit disposer de plus de moyens. Et, de fait, il demande à l’attaquant du PSG de s’avancer, pour améliorer son jeu associatif dans des espaces confinés.

La réplique de Mbappe est venu dans une interview avec l’UEFA, dans laquelle il a souligné l’importance d ‘«être fort mentalement»; et sa relation avec le but. «Avant, ils me reprochaient de ne pas marquer suffisamment, de chercher plus de filigranes. Dans le football d’aujourd’hui, il faut marquer & rdquor;, a-t-il souligné.

La question est de savoir comment atteindre le but. «Nous manquions de créativité et de mobilité & rdquor;, reconnu Lucas Hernandez après le match contre l’Ukraine. Deschamps Il a parlé de «rotations importantes». Mais les options sont multiples. Dans France il y a spéculation avec un retour en 4-3-3 ou 4-4-2, mais quel que soit le dessin, l’entrée de profils plus offensifs dans la médullaire est attendue. Paul Pogba, Tanguy Ndombélé ou, surtout, Thomas Lemar.

Sans Kanté, qui a quitté l’appel en raison d’une gêne aux ischio-jambiers de sa jambe gauche, une place s’ouvre dans le onze, d’où un gris pourrait également tomber Rabiot. Anthony Martial Oui Ousmane Dembélé ce sont les alternatives en attaque. «Il a retrouvé son meilleur niveau, fait la différence», a-t-il déclaré Deschamps quand il est revenu pour avoir l’azulgrana.