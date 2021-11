Deschamps exclut la blessure de Karim Benzema

11/12/2021 à 18:35 CET

Karim Benzema vient traîner des problèmes physiques mineurs depuis plusieurs matchs avec le Real Madrid et malgré le fait que cela ne l’a pas empêché de jouer quelques minutes avec les Blancs et d’être convoqué en équipe de France pour cette trêve de novembre, Karim est arrivé parmi les cotonniers à la concentration de France, touché par les blessures de Kimpembé et Paul Pogba, entre autres.

En ce sens, avec Benzema Ils voulaient prendre quelques précautions et depuis lundi dernier il est arrivé à la concentration France à Clairefontaine il a eu séances individuelles afin de ne pas prendre de « très bons » risques, selon l’entraîneur français lui-même, Deschamps. L’entraîneur a également déclaré que « le match de samedi nous a permis de ne prends aucun risque. Aujourd’hui participera à la séance de groupe« .

Ainsi, la condition physique du joueur merengue ne s’est pas dégradée et peut être disponible pour le match de la France contre le Kazakhstan samedi prochain, comme l’a confirmé lui-même Didier deschamps lors d’une conférence de presse : « Benzema n’a pas de complications et sera disponible« . Le match entre l’équipe d’Asie centrale contre l’équipe nationale française se jouera samedi prochain au Parc des Princes, dans un match qui, si les Gaulois gagnent, ils obtiendront une qualification directe pour la coupe du monde du Qatar 2022.