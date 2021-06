Deschamps : Mbappé est profondément triste »

Harry Kane a un record phénoménal depuis le point de penalty (Photo: .) Le record de tirs au but de l’Angleterre est sombre, l’une de leurs défaites étant particulièrement obsédante pour l’actuel patron Gareth Southgate. À l’Euro 96, il y a 25 ans, un Southgate inexpérimenté a vu son tir au but sauvé en demi-finale […] More