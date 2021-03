Deschamps monte sur la vague du Barça

28/03/2021

Ouvert à 09:08 CEST

Jonathan Moreno

Didier Deschamps renouvellera sa formation de départ de haut en bas pour affronter le Kazakhstan. L’entraîneur de Baiona n’était pas satisfait de la performance de ses joueurs mercredi dernier. La merveille de Griezmann n’était pas suffisante pour maîtriser une équipe ukrainienne combative. Indépendamment de la cravate, la solidité qui caractérise les « bleus » et qui les a conduits à la gloire en Russie a brillé par son absence. La championne du monde n’est pas le bloc aguerri d’antan et est souvent condescendante envers ses adversaires. Chevtchenko et ses hommes en ont profité à Saint-Denis.

Le lifting des onze sera total, à commencer par la ligne défensive, dans laquelle le seul qui pourrait répéter est le joueur du Real Madrid Varane. Lenglet entrerait pour former un tandem sur l’axe.

Pogba accompagnera Adrien Rabiot dans la création, escorté dans les bandes par Coman et Dembélé. Le «Mosquito» a déjà profité de quelques minutes contre l’Ukraine et il semble qu’ils gagnent la confiance de l’entraîneur. Griezmann apparaîtra pour le milieu de terrain et Martial sera le joueur le plus avancé. Mbappé, qui n’a pas bien assimilé son remplaçant, attendra sur le banc.

Alignements probables

Kazakhstan: Pokatilov; Alip, Marochkin, Erlanov; Beysebekov, Abiken, Zaynutdinov, Tagybergen, Shomko; Aymbetov, Fedin.

France: Lloris; Dubois, Varane, Lenglet, Digne; Pogba, Rabiot; Dembele, Griezmann, Coman; Martial.

Arbitre: Kulbakov (Bulgarie).

Campagne: Astana Arena (15h00).