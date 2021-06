Deschamps révèle que la blessure de Benzema est « un coup »

L’attaquant du Real Madrid Karim Benzema a été contraint de quitter le terrain lors de la première mi-temps du match amical contre la Bulgarie en raison de ce que l’on craignait d’être une blessure au genou. Le sélectionneur français Didier Deschamps s’est entretenu avec la presse peu après le match et a déclaré que la blessure n’était pas si grave.

« C’était un gros coup et nous n’avons pas eu à prendre de risques. Ce n’était pas une blessure musculaire ou rien avec les ligaments. Nous avons d’excellents médecins et nous ferons ce que nous avons à faire, pour le moment il n’y a aucun problème avec la blessure, il s’améliorera avec le temps et ce n’est pas grave. Nous ne voulions pas de risques et c’est pourquoi nous avons fait le remplacement », a déclaré Deschamps.

Benzema devrait être prêt à affronter l’Allemagne le 15 juin, qui sera le premier match de la France à l’Euro. Maintenant, il va probablement se reposer quelques jours afin de pouvoir être en très bonne forme lorsque le tournoi débutera.