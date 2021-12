Description en un mot de Scottie Pippen de l’ex-BF de Larsa Pippen, Malik Beasley

Scottie Pippen est l’un des plus grands joueurs NBA de tous les temps.

Malheureusement, parce que la jeune génération ne l’a pas vraiment vu jouer dans la fleur de l’âge, beaucoup d’entre eux ne le connaissent que comme l’ex-mari de la star des réseaux sociaux Larsa Pippen.

Au cours des dernières années, Scottie a été obligé à plus d’une occasion de se confronter et de donner son avis sur les affaires de Larsa. Il a également été moqué et ridiculisé pour ce que certains ont perçu comme la « reprendre » malgré son manque de respect avec ses manigances.

Et pour être juste, Larsa devient virale pour tout, de ses costumes d’Halloween provocants à ses publications scandaleuses sur Instagram en passant par ses prétendues enchevêtrements romantiques.

Même son propre fils pesait sur ses pitreries.

Plus récemment, Larsa a fait la une des journaux pour avoir fréquenté le joueur de rôle des Minnesota Timberwolves, Malik Beasley, pendant quatre mois, qui était toujours légalement marié à Montana Yao pendant qu’ils se connectaient.

Beasley a été condamné à 120 jours de prison en février dernier après avoir plaidé coupable à un chef d’accusation de menaces de violence lorsqu’il a pointé une arme sur une famille à l’extérieur de son domicile en septembre 2020.

Lors d’un récent épisode de Real Housewives of Miami, Larsa a révélé que Scottie avait une description très pointue de Beasley: « perdant ».

« Quand Malik a eu 90 jours ou quelque chose comme ça en prison [Scottie] me l’a envoyé », a déclaré Larsa à sa co-star Lisa Hochstein. « Il me dit ‘Allez-y, continue de parler à ces perdants.' »

Il est difficile de contester l’évaluation de Scottie là-bas.

Scottie n’a eu aucun problème avec à peu près tous les joueurs de la NBA cette année, passés ou présents.

Mais pour une raison quelconque, il a toujours un vrai faible dans son cœur pour Larsa.

Cela changera-t-il à un moment donné dans un avenir prévisible? Le temps nous le dira.

