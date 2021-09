Descuentazo de cine por una tele Samsung QLED en MediaMarkt

Aprovechando que ahora mismo existe una promoción muy important por productos de la compañía coreana en la tienda de la que hablamos, puedes comprar desde casa la Samsung QE65Q60AAUXXC, un equipo que cumple con lo antes mencionado respecto al tipo de pantalla utilizada que tiene un dimensionas 65 poulgadas nada menos. El caso es que ahora mismo vas a poder comprarla con un descuento bastante interesante que te permite tenerla en casa pagando únicamente 899 euros. Una buena oportunidad a la que puedes acceder utilizando el enlace que dejamos a continuación:

Entre otras buenas características que vas a encontrar en este televisor cabe destacar que su frecuencia es de 120 Hz y que cuenta con resolución cuatro 4K. Esto, combinado con el uso de tecnología Point quantique que asegura una excelente gestión de los colores lo que permite a este equipo ofrecer compatibilidad con los diferentes contenidos qu’existen en plates-formes de vidéo en streaming que son HDR, te permitirá estar seguro de que conseguirás siempre una excelente experiencia de uso. Además, también cuenta con tecnologías como por ejemplo Xcelerator de mouvement, que añade Fotogramas en las imágenes para que el movimiento sea siempre muy fluido -algo a lo que ayuda también una baja latencia-. Y, esto, asegura que la calidad con los juegos de las consolas también es muy buena.

Une connexion que es muy buena

Esto es algo a lo que no se le presta muchas veces la debida importancia, y que una vez que comienzas a utilizar la tele te das cuenta de que tenías que haber elegido un modelo que cumpliera mejor en este apartado. El caso es que la Smart TV Samsung de la que hablamos ofrece todo lo que puedas buscar ya que, por ejemplo, dispone de un par de puertos USB y très HDMI (lo que evitará que tengas que estar conectando y desconectando cables de forma habituel). Aparte, no le faltan opciones más que adecuadas para acceder a Internet –Wi-Fi et Ethernet– y, como no puede ser de otra forma, también dispone de salida de audio óptico digital para poder dar uso a cualquier barra de sonido que se pueda tener. Realmente, aquí es todo muy completo.

Plus d’informations Smart TV Samsung

Para empezar no le falta un buen sistema operativo a esta tele, ya que concretamente utiliza Tizen. Este es un desarrollo que permite instalar una gran cantidad de aplicaciones entre las que no faltan todas las plataformas que se utilizan de forma habituel ahora mismo y, además, también posibilita el uso de juegos (que se pueden disfrutar nous pos de la meible pour la connexion Bluetooth qui inclut le Samsung QE65Q60AAUXXC). Por lo tanto, y debido a la fiabilidad y sencillez de uso, seguro que no te plantas la compra de un reproducteur multimédia supplémentaire.

Con todo lo dicho y teniendo en cuenta que este modelo tiene tan solo unas dimensiones de 1.450,9 x 871 x 281,8 millimètres, lo que no está nada mal para una tele de 65 pulgadas, la verdad es que la ocasión es excelente en estos moments para comprar esta Smart Tv Samsung en MediaMarkt.