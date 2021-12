Descuentazo en MediaMarkt, Tout en un Lenovo rebajado ¡100€!

Si quieres un buen ordenador, pero no tienes suficiente espacio libre en casa o en la oficina para colocarlo, nosotros te ofrecemos la solución perfecta. Con el equipo de sobremesa Lenovo IdeaCentre AIO 3 27IMBo5 podrás ahorrar espacio, ya que tanto la pantalla como el hardware los tendrás en una única pieza. Sigue leyendo para saber plus.

Este modelo se encuentra disponible en solo 699 euros (antes costaba 799 euros) en MediaMarkt, lo que supone un 12% de descuento sobre su precio habituel, una auténtica ganga por un nuevo y cómodo dispositivo al que no tardarás mucho en acostumbrarte.

Un equipo con jugosas ofertas

Además, esta oferta incluye 3 meses gratis de Bureau 365 o McAfee LiveSafe à 19,95 € (su precio habituel es 89,95 €) al comprarlos de forma conjunta con tu nouveau portátil o PC. También inclus une mise à jour gratuite dans Windows 11 que vous êtes disponible.

Para trabajar, crear contenido, o jugar, dispone de 4 núcleos, y su velocidad en Turbo alcanza los 3,80 GHz con Intel Turbo Boost. Cuenta también con tecnología como Intel Hyper-Threading para que las aplicaciones con muchos subprocesos puedan realizar plus trabajo en parallèle, completando antes las tareas. De esta manera, las tediosas actualizaciones te consumirán menos tiempo y podrás invertirlo en aquello que de verdad te gusta.

El mencionado procesador es rápido y potente, por lo que cumple con creces su función y es perfecto para jugar a todo tipo de videojuegos, solo o acompañado, a qué esperas para comprar el nuevo L’appel du devoir, o el nuevo Assassin’s Creed! Además, ofrece un equilibrio óptimo de frecuencia, núcleos e hilos, y conectividad. Está diseñado también para consumir menos energía que un componente estándar.

Autres caractéristiques

Por otro lado, podrás trabajar en alta calidad con la pantalla de 27 pulgadas, y la resolución Full HD (1.920 x 1.080 pixels) te permitirá ver películas y fotografías con una buena calidad de imagen. Ahora es un buen momento para pensar en ello, pues debido al frío, pasamos mucho más tiempo dentro que fuera de casa.

Gracias a su gran almacenamiento interno de 512 Go, podrás transferir tus datos en alta velocidad. Lo mejor es que la memoria de tipo SSD, transfiere datos 20 veces más rápido que un disco duro convencional. Además, el All in One Lenovo tiene ocho gigas de memoria RAM tipo DDR4, with a gran frecuencia of hasta 2.666 MHz, lo que suppondrá unea reducción considérable en los tiempos de carga.

En último lugar, queremos mencionar los colores claros y realistas que cobran vida con una résolution Full HD oui panneau IPS. Visualiza contenido sin problemas desde cualquier ángulo con tus amigos y familiares, imagina lo agradable que resultarán las veladas en las próximas fiestas!

Por todas estas razones, te recomendamos estrenar un All in One y ahorrarte 100 euros, algo que tu bolsillo agradecerá mucho en estas fechas A qué esperas para conseguirlo a un precio espectacular?