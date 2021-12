Descuentazo por el mejor Galaxy Watch con auriculares de regalo

Se acercan las navidades y ya son muchos los que comienzan a planificar los regalos para sus seres queridos. Si eres de los que está pensando comprarse un smartwatch o regalárselo a alguien, ahora puedes aprovecharte de esta increíble oferta available in El Corte Inglés por el Montre Galaxy4, que está con descuento y viene acompañado de un fantástico regalo.

Lo cierto es que no resulta fácil encontrar el reloj Samsung Galaxy Watch4 con descuento, pero the verdad es that the oferta que encontramos in the web of El Corte Inglés es bastante atractiva.

Solo 339€ pour la Galaxy Watch4 et les Galaxy Buds en direct

En realidad el descuento aplicado en el propio reloj es del 8%, lo que supone un ahorro de poco más de 30 euros, pero lo atractivo de la promoción es que se incluye unos auriculaires Samsung Galaxy Buds Live de regalo con la compra de este modelo. Es decir, que además de pagar 30 euros menos, el reloj nos llegará acompañado de estos magníficos auriculares valorados en nada más y nada menos que 179,90 euros.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que el precio oficial del Samsung Galaxy Watch4 es de 369,90 euros, vamos a podernos llevar el reloj junto con los auriculares a un precio final de 339 euros. En lo que al método de entrega se refiere, El Corte Inglés oferta la opción de entrega gratis en el día en determinadas ciudades, envío gratis antes del 8 de diciembre o los servicios de recogida en tienda y Click&car.

Disfruta de la mejor experiencia

El Galaxy Watch4 es un reloj que enamora a simple vista, ya que derrocha elegancia y calidad por los cuatro costados. Su pantalla cuenta con tecnología On-Cell Touch es tipo AMOLED y ofrece una perfecta visualización incluso a plena luz del sol. Un pantalla que podemos personalizar gracias a un montón de esferas analógicas y digitales disponibles ya la gran cantidad de correas intercambiables de diferentes colores y fabricadas en todo tipo de materiales que podemos encontrar a muy buen precio.

En lo que a funcionalidad se refiere, hay que destacar que el Watch4 es un reloj con sistema operativo Porter OS de Google, por lo que nos da acceso a un montón de aplicaciones y servicios desde nuestra muñeca. Es decir, vamos a poder hacer uso de ciertas apps como YouTube, Google Maps o pagar directamente nuestras gracias gracias a Samsung Pay.

Un modelo impulsado por el procesador Exynos W920 y que cuenta con un espacio interno de 16 GB para almacenar datos, música o instalar nuevas aplicaciones. Por supuesto, este Samsung Galaxy Watch4 es un reloj con el que podemos controlar toda nuestra actividad física y monitorizar varios aspects de nuestra salut, convirtiéndose en nuestro asistente personnel.

En concreto, es capaz de realizar un completo análisis de nuestra composición corporal, conocer nuestros porcentajes de masa musculaire y corporal, monitorizar la calidad del sueño e incluso puede realizar un electrocardiograma o enviar una señal de alerta de acompañad del sueño e incluso puede realizar un electrocardiograma o enviar una señal de alerta de acompañad del sueño e incluso puede realizar un electrocardiograma o enviar una señal de alerta de acompañada de nuestra e detectar alguna caída fuerte por accidente.