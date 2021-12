Descuentazo pour cette TV Box 4K de Nokia avec Chromecast

Si estás pensando dar una segunda vida a tu televisor porque no es el momento de cambiarla por una Smart TV, lo cierto es que ahora puedes hacerlo por muy poco dinero gracias a la gran cantidad de reproductores o TV Box que encontramos hoy en día poco dinero. En este sentido, pas de foin que los más deseados y demandados son los que cuenta con Android TV. Si estás buscando uno, ahora tienes este Nokia TV Box 4K avec Android et Chromecast integrado de oferta en Amazon.

El mundo de los TV Box, no hay duda que aquellos que cuentan con el sistema operativo de Google nos ofrecen un montón de ventajas. Esto ha hecho que hoy en día podamos encontrar un montón de modelos de diferentes fabricants que incluyen alguna versión de Android TV, sin embargo, siempre es recomendable apostar por alguno de los fabricants de confianza como Nokia.

Nokia TV Box 4K et offre

Pour assurer, en estos moments es possible conseguir el Nokia TV Box 4K avec un attractivo descuento en Amazon. Precisamente, el gigante de las compras online ha aplicado un 20% de suite sobre este modelo, lo que nos permite ahorrar algo más de 20 euros en su compra. De esta forma, de los 99,99 euros de su precio original, solo tendremos que pagar 79,90 euros si realizamos el pedido mientras dura la promoción.

Además, es uno de los productos sobre los que Amazon ofrece la posibilidad de pagarlo en cuatro cuotas al 0% de interés durante un plazo máximo de 90 días. En este caso, podemos pagar el Nokia TV Box 4K à environ 19,98 euros. El plazo de entrega es de únicamente tres días con envío gratis.

Avec Android TV et Chromecast integrado

Entre les principales ventajas que nos ofrece este TV Box de Nokia, hay que decir que el hecho de contar con Android TV nos ofrece acceso rápido a todas las aplicaciones y juegos disponibles in jeu de Google para este tipo de dispositivos y que además, cuenta con Chromecast intégré. Por lo tanto, vamos a poder enviar cualquier contenido de nuestro móvil al televisor de la manera más fácil y sencilla.

Por supuesto, y como su propio nombre indica, set trata de un reproducteur compatible avec la résolution 4K, por lo que vamos a poder ver todo tipo de contenidos de las principales platesformas como Netflix, YouTube, Amazon Prime, etc, avec la máxima calidad y sin tener que cambiar de tele.

La instalación y configuración de este reproductor con Android y Chromecast no puede ser más sencilla, ya que basta conectar el reproductor a la tele a través de un câble HDMI ya nuestra rouge. A partir de ces moments, tendremos acceso a un nouveau menu de televisión basando en Android TV 10, qui es exactamente la version del sistema with the cuenta ise Nokia TV Box 4K.

A nivel de conectividad, hay que destacar que también cuenta con Bluetooth, porto USB tipo C, USB 3.0, et puerto Ethernet LAN para conexión directa con nuestro router y así poder tener disfrutar de una conexión mucho más rápida y estable.