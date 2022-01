Descuentazo ! Tele Hisense QLED de 55″ un prix incroyable

Pocas experiencias pueden igualarse a disfrutar de nuestras series y películas favoritetas en la tranquilidad de nuestra casa, como si se tratase del cine. Para ello, existe cada vez más una amplia oferta de televisiones increíbles capaces de ofrecernos la máxima calidad. Una prueba de ello es la tele Hisense que hoy tenemos el gusto de presentaros a un precio espectacular.

Desde luego, si lo que buscamos es una televisión de alta gama, una de las mejores marcas a las que debemos de acudir es Hisense. Par algo son unos de los fabricantes más queridos y avalados tanto por consumidores como por expertsos. Si queréis sabre por qué, lo mejor es que sigáis leyendo para conocer las prestaciones de esta alucinante TV.

Una televisión de lo más top

El modelo al que nos estamos refiriendo es la Hisense 55A7GQ, una Smart TV de 55 pulgadas que, sin lugar a dudas, no ofrecerá una definición de imagen como nunca antes. Como ? Pues muy sencillo, gracias a su tecnología QLED y su pantalla LCD-LED podremos disfrutar del contenido que más no apetezca con una resolución de Ultra HD 4K. Oui que, tal y como antes os hemos advertido, ver series o películas en esta tele es una experiencia como ninguna otra que hayáis Vivedo.

En lo que a calidad de imagen respecta, tampoco podemos olvidarnos de su tecnología Point quantique, la cual utiliza nano materiales de última generación para ser capaz de reproducir más de mil millones de colores. Sí, habéis escuchado bien, ya que pocos competidores pueden igualar una gama de colores tan amplia, coupable de dotar de un mayor realismo a nuestras imágenes.

Otro aspecto obligatorio que mencionar es su sonido, porque calidad y nitidez no es lo único que tiene que ofrecernos esta TV. La Hisense 55A7GQ dispone de unos altavoces integrados de una potencia máxima de 20 W. Podrás disfrutar como nunca de un sonido claro y envolvente gracias a su tecnología Dolby MS12 et Dolby Atmos, teletransportándote directamente a una sala de cine. Tú y los tuyos tan solo tendréis que poner las palomitas para que la inmersión sea lo más realista posible.

No desaproveches esta jugosa oferta

Pues bien, habiendo hecho un repaso de algunas de las múltiples prestaciones que nos ofrece este modelo, tan solo nos queda hablar de algo que nos preocupa a todos: el precio. Ahora esto deja de ser un problema, ya que en la página web de Worten nos podremos aprovechar de un descuento de hasta el 24%, lo cual nos permitirá ahorrar un buen pellizco que, la verdad, nunca viene mal.

El precio de venta recomendado de esta televisión suele rondar los 700 euros. Sin embargo, ahora puede ser nuestra pour bronzer en solo 529 euros. Además, si esto aún os parece poco, los amigos de Worten nos han preparado otra sorpresa más. Oui que si lo pides ya mismo, el envío de este producto te sale totalmente gratis. Desde luego, estamos antes una oferta de esas que no podemos rechazar porque si no, no arrepentiremos con el tiempo.