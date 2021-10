Descuento de locos, paga 17€ por una bascula inteligente Xiaomi

Si eres de los que te gusta llevar un control lo más preciso posible del Estado físico en el que te encuentras, además de una pulsera o reloj inteligente seguro que te planteas el hacerte con una bascula que te permite algo más que pesarte. Te mostramos una de Xiaomi que ahora mismo puedes comprar a un precio insurmontable en Amazon.

La oferta que puedes encontrar en estos momentos te permite comprar por tan solo 17,79 euros la Xiaomi Mi Smart Scale 2, un modelo que tiene un aspecto bastante llamativo debido a su acabado en color blanco y al que no le falta crystal templado en la zona superior para ser muy cómodo de usar. No le falta la opción de poder utilizar las cuentas que Prime para que no tengas que Pagar nada por los gastos de envío, por lo que se tiene todo lo que se puede buscar en una oferta de Amazon a la que puedes acceder en el siguiente enlace:

Le meilleur de la Xiaomi Mi Smart Scale 2

Para empezar, hay que destacar que la pantalon LED que tiene la zona superior y que es la que permite ver la información, está oculta y solo la verás una vez que está funcionando la báscula inteligente. Este es un detalle bastante atractivo que además permite ahorrar energía. Además, gracias a la conectividad inalámbrica que tiene este accesorio podrás sincronizarlo con los teléfonos móviles, para lo que se utiliza la aplicación Mi Fit qu’il est disponible de forme gratuite tant pour iOS que pour Android. De esta forma, podrás gestionar la información de forma cómoda en tu smartphone.

En lo que tiene que ver con la autonomía, esta alcanza varios meses de uso utilizando para ello como fuente de energía tres pilas tipo AAA. Por lo tanto, está muy claro que el consumo es muy bajo y que no te vas a tener que preocupar en exceso de este apartado. Además, es important mencionar que las dimensiones que tiene este producto, de 30 x 30 x 2 centimetros, para que no tengas dificultades en colocarlo en prácticamente cualquier rincón del cuarto de baño. De esta forma, se puede decir que este producto de Xiaomi, que permite utilizar unidades de medidas como por ejemplo libras y kilogramos, está perfectamente diseñado.

Una amplia funcionalidad en este producto

Las opciones qué vas a encontrar en esta báscula inteligente son bastante amplias, y un ejemplo de lo que estamos diciendo es que es posible utilizar hasta 16 usuarios différents (cada uno de ellos tendrá su propia base de datos y se reconoce de forma automática). Por lo tanto, hablamos de un producto que es completemente válido para cualquier familia. Aparte, la precisión qué tiene esta báscula inteligente es bastante buena ya que es capaz de medir rango de pesos que van desde los 100 gramos hasta los 150 kilos… más que suficiente para cubrir cualquier tipo de necesidad que se tenga en el hogar.

Si te preguntas por la información que es capaz de adquirir esta Xiaomi Mi Smart Scale 2, hay que decir que aparte del peso habitual en este tipo de productos también es capaz de realizar pruebas de equilibrio e incluso el conocer el índice de masa caporal (IMC) que se tiene. Es decir, que va un paso más allá de lo que es habitual en las básculas tradicionales. Sin duda, teniendo en cuenta la oferta existente Amazon, es un gran momento para estrenar este completeo producto de Xiaomi.