Descuento explosivo por un potente portátil Dell de 13″

Si el ordenador que tienes no te ofrece la suficiente potencia para realizar las tareas habituales del día a día y necesitas dar el salto y hacerte con un equipo que te permite tener, un gran rendimiento, te vamos a poner las cosas fáciles gracias a una of que hay en PcComponentes por un modelo de Dell que puede con todo.

Una de las particularidades que tiene el portátil del que estamos hablando es que cuenta con una pantalla de 13,3 pulgadas, que para muchos son las dimensions perfectas a la hora de utilizar un ordenador fuera de casa. La resolución de este componente es Full HD, lo que te asegura que no vas a tener problema alguno a la hora de ver todo con una excelente definición y, además, en cualquier lugar ya que el brillo del panel IPS es de 300 nits por lo tanto las condiciones lumínicas jamás serán un problema .

Es important mencionar que en el interior de este Dell Vostro 5301 encontrarás un procesador muy potente ya que el elegido es un Intel Core i7-1165G7 de decimoprimera generación… lo que asegura que podrás ejecutar la práctica totalidad del software qu’existe para Windows 10 y, siempre, con una experiencia de uso fantástica. Por cierto, sin llegar a ser un portátil pensado para jugar este modelo cuenta con una gráfica dedicada NVIDIA GeForce MX350 que sin llegar a cotas muy altas permite sin el más mínimo problema ejecutar algunos títulos tan populares como por ejemplo Fortnite.

Sin problemas de memoria

Esto es algo important en los ordenadores hoy en día, ya que la demanda de las aplicaciones y los sistemas operativos existentes hacen que se deba incluir una cantidad cuando menos solvante. En el caso del equipo del que estamos hablando vas a encontrar una RAM de 8 Go, que es más que suficiente para todo funciona de forma muy fluida (por cierto, si así lo necesitas podrás ampliar esta cantidad). En lo que tiene que ver con el almacenamiento también hay muy buenas noticias, ya que el disco SSD inclus tiene una capacidad de 512 gigas, lo que evitará que tengas que recurrir al uso de opciones externas -como por ejemplo pendrives- de forma habituel.

Buen descuento por este Dell

En la tienda en ligne PcComponentes, y sin tener que pagar nada por los gastos de envío en este momento, puedes hacerte con el equipo del que estamos hablando con un descuento de lo más interesante que llega al 22%. Y esto qué significa exactamente? Pues que en vez de pagar 1.139 euros lo que tienes que gasstarte para tener en casa el Dell Vostro 5301 es únicamente 879€. Una verdadera ganga teniendo en cuenta todo lo que ofrece el producto del que estamos hablando. No dejes pasar mucho tiempo para utilizar este enlace y de esta forma no quedarte sin tu modelo:

Antes de finalizar queremos indicar un par de detalles que creemos importantes en este ordenador. El primero es que cuenta con una batería de 40 Wh que te aseguran plus de ocho horas de uso sin tener que restringir ni el tiempo que tienes encendida la pantalla ni el brillo que utilizas en esta. Aparte, No le falta absolutamente nada en el apartado de la conectividad a este dispositivo ya que, por ejemplo, incluye tanto sortie vidéo HDMI para conectarlo a un monitor o televisor y, además, como encontrarás tres puertos USB -uno de ellos tipo C-.