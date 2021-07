Désencombrez votre boîte à outils avec 5 superbes trouvailles Amazon à partir de seulement 20 $

in

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Certaines personnes qui lisent ceci possèdent une maison depuis 50 ans. D’autres viennent peut-être d’emménager dans leur première maison de départ. Dans les deux cas, chaque propriétaire a une chose en commun : vous accumulerez tellement d’outils. Cela ne doit pas nécessairement être une mauvaise chose, bien sûr. Mais que se passe-t-il lorsque vous ne vous souvenez plus où vous stockez quelque chose dont vous avez besoin ? Que se passe-t-il lorsque vous avez besoin de quelque chose ? Il est normal d’admettre que vous avez racheté le même outil à plusieurs reprises parce que vous n’avez pas pu trouver quelque chose. Cela m’est certainement déjà arrivé. Mais c’est moins courant de nos jours parce que j’ai finalement décidé de faire quelque chose pour tout ce fouillis.

Au lieu d’acheter tous vos outils au coup par coup au fil des ans, les propriétaires intelligents peuvent acheter des ensembles d’outils et des outils multi-usages qui gèrent plusieurs tâches. Et peut-être que la meilleure partie est le fait que ces ensembles à tout faire finissent par vous faire économiser une fortune. Pourquoi? Parce qu’il y a tellement d’options abordables disponibles sur Amazon.

L’équipe de . Deals a fouillé dans les profondeurs les plus profondes du département Tools & Home Improvement d’Amazon pour trouver cinq ensembles d’outils en particulier qui couvriront à peu près toutes les bases communes que vous souhaitez couvrir.

Tout commence avec deux jeux de tournevis simples, le premier étant le 30 $ Jeu de tournevis de précision 22 en 1 Nanch pour tous vos petits travaux. À l’heure actuelle, il est en vente pour seulement 19,99 $. Ensuite, vous avez l’incroyable 37 $ Jeu de tournevis magnétiques HORUSDY 44 pièces qui gère à peu près tout le reste, qui est actuellement de 32,99 $. Le premier est facile à ranger dans un tiroir pour qu’il soit toujours accessible. Et ce dernier peut aller sur votre établi ou partout où vous avez installé votre espace de travail principal.

le Outil multifonction RoverTac 14 en 1 est également un article indispensable, et il ne coûte que 25,99 $ alors qu’il est en promotion. Ce petit gadget est utile tout le temps !

Enfin et surtout, nous avons deux ensembles d’outils qui coûtent un peu plus cher. Mais ils ont tous les deux tellement de produits essentiels qui coûteraient littéralement des centaines de dollars à acheter séparément. le Trousse d’outils de mécanique automobile de 67 pièces Hi-Spec Tools est conçu pour la mécanique automobile, mais il a tout ce dont vous avez besoin pour un million de tâches différentes. Ensuite, il y a le Ensemble d’outils électriques jar-owl avec perceuse sans fil 16,8 V, qui est un kit combo génial avec une perceuse, des mèches, un marteau, une scie, des pinces, des clés et bien plus encore.

Plusieurs de ces superbes trouvailles Amazon sont en vente avec des remises en ce moment. Cela dit, on ne sait pas combien de temps ces accords dureront. En d’autres termes, dépêchez-vous ou vous pourriez manquer!

Jeu de tournevis de précision 22 en 1 Nanch

L’ensemble comprend un tournevis universel avec 22 embouts de tournevis magnétiques en acier en alliage d’acier S2 de haute qualité qui ne rouille pas Le manche du tournevis est télescopique, ergonomique et confortable – il a également une base pivotante pour une utilisation facile Utilisez ce superbe kit pour réparer appareils électroniques, ordinateurs portables, smartphones, montres, lunettes et bien plus encore.

Jeu de tournevis de précision Nanch 22-en-1 Prix catalogue : 21,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 2,00 $ (9%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Jeu de tournevis magnétiques HORUSDY 44 pièces

Ces tournevis sont fabriqués à partir d’acier au chrome vanadium trempé qui a été trempé pour une durabilité accrue. L’ensemble de 44 pièces comprend 17 tournevis magnétiques différents, 10 embouts assortis et 16 clés hexagonales différentes. première fois et à chaque fois

HORUSDY Ensemble de tournevis magnétiques de 44 pièces Prix catalogue : 36,99 $ Prix : 32,99 $ Vous économisez : 4,00 $ (11%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Outil multifonction RoverTac 14 en 1

Ce gadget compact contient en fait 14 outils différents en un. Il s’agit d’un marteau, d’une hache, d’un couteau, d’une pince, d’une scie, d’une clé, d’un tournevis, d’un ouvre-bouteille et bien plus encore La construction en acier inoxydable est durable et antirouille Comprend une pochette en nylon améliorée pour un transport facile

RoverTac 14-en-1 Multitool Prix catalogue : 39,99 $ Prix : 25,99 $ Vous économisez : 14,00 $ (35%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Trousse d’outils de mécanique automobile de 67 pièces Hi-Spec Tools

Le kit comprend 67 pièces différentes pour effectuer tous les travaux dont un mécanicien pourrait avoir besoin, et plus. Gardez cette boîte à outils compacte dans votre coffre, sous un siège ou n’importe où dans votre voiture pour un accès facile à tout moment Le jeu de douilles comprend toutes les tailles couramment utilisées dont vous pourriez avoir besoin de 4 mm à 19 mm avec des entraînements carrés 1/4 et 3/8 pouces

Hi-Spec Tools Trousse d’outils de mécanique automobile 67 pièces Prix catalogue : 49,99 $ Prix : 45,99 $ (45,99 $ / compte) Vous économisez : 4,00 $ (8%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Ensemble d’outils électriques jar-owl avec perceuse sans fil 16,8 V

Obtenez tous les outils dont vous pourriez avoir besoin pour les réparations et l’entretien dans un excellent kit Comprend une perceuse sans fil de 16,8 V pour le perçage et les vis Tous les outils sont fabriqués à partir d’un alliage d’acier durable qui est chromé pour résister à l’usure et à la corrosion

Ensemble d’outils électriques jar-owl avec perceuse sans fil 16,8 V Prix catalogue : 69,53 $ Prix : 66,05 $ Vous économisez : 3,48 $ (5%) Acheter maintenant Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission

Allez ici pour voir ce mois-ci meilleures offres sur Amazon!

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.