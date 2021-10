Désespéré Vicente Fernández, un journaliste assure qu’il existe des preuves | Réforme

Le magazine TV y Notes a de nouveau fait grand bruit après avoir publié un article dans lequel il assure que le cerveau de Don Vicente Fernández n’a plus de vie et que ses poumons pourraient bientôt s’arrêter pour donner lieu à un départ définitif ; s’assurer qu’il n’y a plus d’espoir.

L’auteur de cet article est Laura Palmerà qui parler Gustavo Adolfo Infante, a la preuve que le diagnostic d’El Charro de Huentitán qu’il a partagé dans le magazine est la vérité.

L’animatrice de l’émission Firsthand a affirmé avoir contacté le journaliste pour lui demander « quoi de neuf », pourquoi Laura Palmer avait-elle écrit cet article et elle a réitéré que c’était la vérité, que le public avait le droit de le savoir et qu’elle avait aussi des preuves. de ce qu’il avait partagé.

La journaliste ne s’est pas limitée à partager ces propos avec Gustavo Adolfo Infante et a également écrit sur ses réseaux sociaux l’article scandaleux de Vicente Fernandez Gomez. Laura Palmer a réitéré le droit des adeptes de l’interprète d’El Rey de savoir ce qui se passait avec leur artiste, même si cela provoquera le malaise de la dynastie Fernández. Il a indiqué que la famille ne voulait pas révéler ce qui s’était passé puisqu’elle attend un miracle.

Pour sa part, Infante a ajouté en direct sur son émission que Palmer a probablement les antécédents médicaux de Vicente Fernández ou a été directement informé par un médecin de l’état de l’idole mexicaine. Le journaliste a ajouté qu’il a contacté les médecins de Fernández et qu’ils assurent que tout ce que le célèbre magazine a dit est faux.

LISEZ LES PAROLES DE LAURA ICI

Désespéré Vicente Fernández, un journaliste assure qu’il existe des preuves. Photo : Réforme.

L’article partageait que le cerveau du chanteur mexicain n’avait plus de vie et que les proches attendraient que ses poumons tombent en panne pour que son heure de partir vienne enfin; cependant, ce qui a été officiellement publié dans la déclaration sur sa santé est loin de cela.

Officiellement, Vicente Fernández se poursuit dans des conditions très similaires à celles des semaines précédentes et avec une assistance respiratoire. Soutenant cette situation et extrêmement bouleversé, Vicente Fernández Jr. est de nouveau sorti pour démentir ce que disait le magazine.

Que ce que dit l’article soit vrai ou non, la vérité est que la santé d’El Charro de Huentitán ne semble pas être stable, comme indiqué et plus le temps passe plus les espoirs de ses partisans de le voir quitter bientôt l’hôpital plus plus de deux mois après l’admission.

On disait qu’il avait été hospitalisé à la suite d’une chute qui aurait causé des dommages au cou ; Cependant, il y a ceux qui disent que c’est le syndrome de Guillan Barre, qui a ensuite été accepté s’il souffre, qui l’aurait envoyé à l’hôpital.

Après la situation, les médias et les fans étaient désespérés de connaître l’état de l’artiste et face à la recherche incessante de celui-ci, la famille a préféré publier une déclaration officielle de temps en temps.

Ce qu’ils disent est un fait, c’est que sa maladie et la trachéotomie prolongée du chanteur et acteur auraient privé la possibilité de retourner sur scène, l’un des endroits que Don Vicente Fernández aime le plus.