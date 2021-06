Deshaun Watson a une autre équipe en tête en son absence des Texans ⋆ .

in

Alors que le minicamp est bien entamé pour les Texans de Houston, l’absence du quart Deshaun Watson persiste encore dans l’équipe.

Alors que Watson voudrait toujours être échangé, son avenir est également incertain alors qu’il se bat contre plus de 20 poursuites pour agression sexuelle déposées par divers massothérapeutes.

Mercredi, on a demandé à l’entraîneur des quarts des Texans Tim Kelly s’il parlerait du statut de Deshaun Watson. Kelly a répondu par un subtil (mais poli) « non monsieur ».

Nouveau #Texans de Houston Chronicle – McClain: les Texans se concentrent sur les quarts qui sont ici, pas sur Deshaun Watson https://t.co/pBz8FDY1D4 – John McClain (@McClain_on_NFL) 9 juin 2021

Alors que les Texans passent au crible ce qu’ils vont faire avec leur situation QB, Deshaun Watson aurait une autre équipe en tête.

Selon l’ancien Texan Kareem Jackson, Deshaun Watson veut jouer pour les Broncos de Denver.

“J’ai une excellente relation avec Deshaun”, a déclaré Jackson via The Spun. “Je lui ai parlé ces deux dernières semaines mec et comme tout ce qu’il m’a dit, c’est :” écoute, Jack, dis-leur juste que c’est là que je veux être. “”

Deshaun Watson dit qu’il veut être un Denver Bronco, selon Kareem Jackson@ReemBoi25 a rejoint @AqibTalib21 dans l’épisode d’aujourd’hui de Catchin’ Fades avec le dernier pic.twitter.com/H4DYnH6eWq – Le volume (@TheVolumeSports) 9 juin 2021

Tendance de l’action latérale

S’attaquer au drame de Deshaun Watson serait un risque élevé pour n’importe quelle équipe. Mais peut-être que cela en vaut la peine pour les Broncos de Denver. Drew Lock n’a pas montré grand-chose pendant son passage au centre, et Teddy Bridgewater, récemment acquis, n’est certainement pas beaucoup plus qu’un gestionnaire de jeu.

Si Deshaun Watson est éligible pour jouer, il constituerait une énorme amélioration pour Denver, qui a également essayé de manière intensive de faire atterrir Aaron Rodgers dans un échange.

L’avenir est encore très incertain pour Deshaun Watson, mais il semble qu’il souhaite que cet avenir implique de porter un maillot des Broncos le dimanche.

Bienvenue dans le jeu en dehors du jeu ! Suivez-nous sur notre compte Twitter Sideaction, Instagram et Facebook pour les dernières nouvelles sur le sport et la culture pop sur le Web!

Abonnez-vous sur YouTube !