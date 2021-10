Deshaun Watson évitera la liste d’exemptions du commissaire pour le moment, ouvrant probablement la voie au commerce

Le chemin de Deshaun Watson vers une autre équipe a peut-être été dégagé mardi et les Dolphins de Miami pourraient être le point d’atterrissage.

Watson, qui fait face à au moins 22 poursuites civiles alléguant une inconduite sexuelle et une poignée de plaintes contre la police, ne sera pas inscrit sur la liste d’exemption du commissaire. Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, a expliqué aux journalistes mardi qu’il n’y avait pas assez d’informations pour prendre la décision.

Le commissaire de la NFL, Roger Goodell, regarde avant que les Raiders de Las Vegas ne jouent contre les Chargers de Los Angeles au SoFi Stadium d’Inglewood, en Californie, le 4 octobre 2021. (.)

« Il y a évidemment d’autres, je les appellerai des approches juridiques qui sont faites soit par le biais d’affaires civiles, évidemment la police a également enquêté. Nous n’avons pas tous accès à ces informations pour le moment, et nous sommes fiers nous-mêmes de ne pas interférer là-dedans, d’être coopératifs autant que possible pour nous assurer que nous obtenons tous les faits, mais je pense que ce processus est toujours en cours », a déclaré Goodell, via le Miami Herald.

« Et jusqu’à ce que ce processus soit en cours et que nous ayons suffisamment de données et suffisamment d’informations pour pouvoir déterminer s’il devrait aller sur Commissaire Exempt, nous ne pensons pas que nous ayons les informations nécessaires à ce stade. »

Le quart-arrière des Texans Deshaun Watson s’essuie les mains après s’être étiré lors d’un entraînement de football de la NFL le samedi 31 juillet 2021 à Houston. (Presse associée)

Malgré les enquêtes policières, Watson n’a pas été inculpé d’un crime. Et à cause de cela, il semble que les Texans de Houston soient libres d’honorer sa demande commerciale. Watson n’a pas joué pour les Texans toute la saison alors qu’il fait l’objet d’une enquête. Il aurait demandé un échange avant la saison 2021.

Les Dolphins semblaient être la destination la plus probable pour le quart-arrière et le prix est élevé.

L’initié de la FOX dans la NFL, Jay Glazer, a déclaré dimanche que les Dolphins étaient toujours « très fortement engagés » dans des négociations commerciales avec Houston pour Watson. Glazer a déclaré que les Texans recherchaient trois choix de première ronde plus deux choix supplémentaires pour Watson.

Deshaun Watson, n° 4 des Houston Texans, réagit à un penalty au deuxième trimestre lors de leur match contre les New England Patriots au NRG Stadium le 22 novembre 2020 à Houston, Texas. (.)

L’entraîneur des Dolphins Brian Flores avait été catégorique dans son soutien à Tua Tagovailoa, mais avec la forte possibilité que Watson soit échangé avant la date limite des échanges du 2 novembre, il semble que le peu de temps du quart-arrière de deuxième année avec Miami pourrait s’épuiser.

Les Carolina Panthers et les Denver Broncos ont également été mentionnés comme destinations possibles. Les deux équipes sont dans une situation plus difficile au poste de quart-arrière que les Dolphins.