Deshaun Watson, Marlon Mack et d’autres rumeurs de la NFL avant la date limite des échanges

La date limite des échanges de la NFL pour la saison 2021 est mardi à 16 h HE et bien qu’il y ait encore de grands noms potentiellement sur le bloc, certains des plus gros joueurs ont déjà été déplacés.

Lundi, les Rams de Los Angeles ont acquis Von Miller des Broncos de Denver pour deux choix de repêchage. L’acquisition de Miller renforce une défense qui doit s’assurer que les choses sont sous contrôle alors qu’ils se préparent pour les séries éliminatoires. Les Rams ont également échangé Kenny Young aux Broncos plus tôt dans la saison.

Les Saints de la Nouvelle-Orléans ont échangé contre le demi offensif des Texans de Houston Mark Ingram la semaine dernière. Ingram a récolté 26 verges dans une victoire des Saints contre les Buccaneers de Tampa Bay lors de la semaine 8.

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont fait l’un des plus gros mouvements de la saison en échangeant le demi de coin Stephon Gilmore aux Panthers de la Caroline. Les Cardinals de l’Arizona ont également acquis Zach Ertz des Eagles de Philadelphie le mois dernier.

Il y a encore un tas de mouvements qui pourraient être faits d’ici la date limite. Vous trouverez ci-dessous quelques-uns des plus grands noms évoqués dans les rumeurs commerciales.

Deshaun Watson

DOSSIER – Dans une photo d’archive du 2 août 2021, le quart-arrière des Texans Deshaun Watson s’entraîne avec l’équipe lors d’un entraînement de football de la NFL à Houston. (Photo AP/Justin Rex)

À moins d’un revirement de dernière minute, les Texans de Houston semblent prêts à garder Deshaun Watson pour le reste de la saison. Les Texans auraient tenté de susciter l’intérêt sur la possibilité que les 22 poursuites civiles contre lui alléguant une inconduite sexuelle allaient être abandonnées. Cependant, le prix demandé – trois choix de premier tour et deux choix supplémentaires – semble encore trop élevé.

Les Dolphins de Miami, les Panthers de la Caroline, les Broncos de Denver et les Eagles de Philadelphie ont tous été mentionnés dans les rumeurs. Les Dolphins semblent être la seule équipe pour laquelle Watson renoncerait à sa clause de non-échange. Le quart-arrière fait également face à 10 plaintes de la police liées aux poursuites.

Odell Beckham Jr.

DOSSIER – Dans cette photo d’archive du 22 décembre 2019, le receveur large des Cleveland Browns Odell Beckham Jr. est présenté avant un match de football de la NFL contre les Ravens de Baltimore, à Cleveland. (AP Photo/David Richard, dossier)

Jusqu’à la date limite des échanges de mardi, rien n’indiquait que les Browns de Cleveland faisaient balancer Odell Beckham Jr. pour un échange. Mais le fait que Beckham n’ait pas été impliqué dans l’infraction a été préjudiciable à Cleveland au cours des dernières semaines. Il n’a réussi que trois attrapés sur sept cibles au cours des dernières semaines.

Beckham est toujours aux prises avec des problèmes d’épaule et doit 9 millions de dollars cette saison.

Melvin Ingram

ORCHARD PARK, NY – 12 SEPTEMBRE: Melvin Ingram # 8 des Steelers de Pittsburgh lors d’un match contre les Buffalo Bills au Highmark Stadium le 12 septembre 2021 à Orchard Park, New York. (Timothy T Ludwig/.)

Melvin Ingram a signé avec les Steelers de Pittsburgh pendant l’intersaison, mais après six matchs, le triple Pro Bowler voudrait se retirer. Le réseau NFL a rapporté la semaine dernière que la réduction du temps de jeu d’Ingram est la principale raison pour laquelle il espère être échangé. Il a 10 plaqués et un sac en six matchs.

Les Chiefs de Kansas City et les Cardinals de l’Arizona ont été mentionnés comme destinations possibles.

Marlon Mack

INDIANAPOLIS, INDIANA – 15 AOT: Marlon Mack # 25 des Colts d’Indianapolis exécute le ballon lors du match préparatoire contre les Panthers de la Caroline au Lucas Oil Stadium le 15 août 2021 à Indianapolis, Indiana. (Justin Casterline/.)

L’émergence de Jonathan Taylor dans l’offensive des Colts d’Indianapolis a fait du porteur de ballon Marlon Mack presque une réflexion après coup. Mack n’est plus qu’à deux saisons de courir plus de 1 000 verges et de marquer huit touchés. En 2021, il n’a disputé que six matchs. Il a couru 101 verges en 28 courses.

Les Colts auraient dit à Mack qu’ils chercheraient à l’échanger mais n’obtiennent pas les offres qu’ils souhaitent. Selon les rumeurs, les Ravens de Baltimore et les Chiefs de Kansas City seraient intéressés par le porteur de ballon.

Xavier Howard

DOSSIER – Le demi de coin des Miami Dolphins Xavien Howard (25 ans) s’échauffe avant un match de football de la NFL contre les Bengals de Cincinnati à Miami Gardens, en Floride, ce dimanche 6 décembre 2020, photo d’archive. (AP Photo/Wilfredo Lee, dossier)

Le demi de coin des Dolphins de Miami Xavien Howard a mené la NFL dans les interceptions la saison dernière après avoir accepté un contrat de 75,25 millions de dollars sur cinq ans en 2019. Mais alors que les Dolphins luttent, Howard pourrait être sur le bloc commercial et pourrait être déplacé avant la date limite.

Avant mardi, il y avait des rapports mitigés sur son statut à Miami. FanSided a rapporté que les Dolphins n’avaient « pas l’intention » de l’échanger tandis que l’écrivain de la NFL Peter King a écrit qu’il s’attendait à ce que Miami reçoive des appels sur lui.

Evan Engram

NOUVELLE-ORLÉANS, LOUISIANE – 03 OCTOBRE: Evan Engram #88 des Giants de New York court avec le ballon contre les Saints de la Nouvelle-Orléans lors d’un match au Caesars Superdome le 03 octobre 2021 à la Nouvelle-Orléans, Louisiane. (Photo de Jonathan Bachman/.)

Evan Engram a été le fléau de l’existence des fans des Giants de New York au cours des dernières années. Sa capacité à faire certaines des captures les plus difficiles, puis à abandonner certaines des captures les plus faciles n’inspire pas vraiment confiance. Il était un Pro Bowler en 2020 après 63 attrapés pour 654 verges et un touché. Engram n’a pas encore marqué en 2021.

Les Packers de Green Bay ont été liés à Engram dans des rumeurs après que Robert Tonyan se soit blessé.

Kyle Fuller

SEATTLE, WASHINGTON – 21 AOT: Le demi de coin Kyle Fuller # 23 des Broncos de Denver s’échauffe avant un match préparatoire de la NFL contre les Seahawks de Seattle au Lumen Field le 21 août 2021 à Seattle, Washington. Les Broncos de Denver ont battu les Seahawks de Seattle 30-3. (Steph Chambers/.)

Le nom de Kyler Fuller fait partie de ceux qui ont été évoqués dans les rumeurs commerciales. Le demi de coin des Denver Broncos en est à sa première saison avec l’équipe. Il a 17 plaqués cette saison mais aucune interception et seulement deux passes défendues.

Selon les rumeurs, les New England Patriots et les Arizona Cardinals seraient aptes au double Pro Bowler.