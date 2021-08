Deshaun Watson s’en prend aux journalistes pour l’avoir filmé, les médias sociaux ripostent

Deshaun Watson est frustré par les médias. Le quart-arrière des Houston Texans travaille avec l’équipe pendant le camp d’entraînement, mais son avenir est incertain car il a demandé un échange aux Texans et il fait face à 22 accusations d’inconduite sexuelle. Jeudi matin, Watson s’en est pris aux journalistes pour avoir filmé.

“Pourquoi me filmez-vous toujours tous les jours? Watson a demandé. “C’est le même s-. ” Watson ne jouera pas dans le premier match de pré-saison des Texans, et il n’est pas clair s’il jouera dans l’un des matchs de pré-saison de l’équipe avant Il est très possible que la NFL suspende Watson une fois que la ligue aura terminé son enquête.

Watson est l’un des meilleurs quarterbacks de la NFL. Il a été repêché par les Texans n ° 12 au classement général en 2017 et a connu une saison recrue prometteuse avant de subir une blessure au genou mettant fin à la saison. En 2018, Watson a lancé pour 4 165 verges et 26 touchés tout en menant les Texans à une fiche de 11-5. En 2019, Watson a disputé 15 matchs et a lancé pour 3 852 verges et 26 touchés tout en menant l’équipe à une deuxième apparition consécutive en séries éliminatoires.

L’année dernière, les Texans ont terminé avec une fiche de 4-12, mais Watson a connu la meilleure saison de sa carrière, avec 4 823 verges, 33 touchés et une note de passeur de 112,4. Voici un aperçu des fans qui ripostent à Watson pour avoir critiqué les journalistes.

Deshaun Watson : « Pourquoi me filmez-vous toujours tous les jours ? C’est la même chose. pic.twitter.com/nL6p5Rlkl9 – Sarah Barshop (@sarahbarshop) 12 août 2021

Voici un aperçu de Watson visant les journalistes. Une personne a écrit: “Oui, il l’a fait. Le fait que cela prenne une éternité (l’affaire) montre qu’il est coupable.”

Hmmmm, idk Deshaun, ce sont peut-être les 22 cas d’agression sexuelle en instance https://t.co/ixMjvQFvQd – Dominik Barabasz (@DominikBarabasz) 12 août 2021

Une autre personne a écrit: “C’est un scandale dès qu’il a demandé à la direction commerciale des Texans de le mettre en place et a essayé de lui monter une affaire de sexe pour que les autres équipes ne le veuillent pas, il est innocent, vous pouvez le dire juste par son comportement.”

Oh oui je me demande vraiment pourquoi ça pourrait être Deshaun https://t.co/Z318FU2x70 – Payton (@paytonisnotroll) 12 août 2021

Un fan a tweeté : “Donc ça vous convenait quand vous jouiez bien et receviez toute l’attention positive, mais maintenant que vous avez été accusé de choses qui peuvent ou non être vraies, vous n’aimez pas ça ? Boo friggin Hoo.”

Deshaun Watson n’aime pas les caméras sur la même histoire, un jour différent à Houston. Les Texans restent au purgatoire de Watson. pic.twitter.com/QVcroXPtBo – Jonathan Hutton (@HuttonOutkick) 12 août 2021

“L’homme a plus de 20 poursuites civiles contre lui”, a déclaré un autre fan. “Il a demandé un échange qui n’a pas lieu parce que personne ne veut de lui en ce moment. Pas exactement les meilleurs moments de sa jeune vie.”

Comment diable les Texans laissent-ils encore Deshaun Watson se présenter? – Jawn (@jawn_rothstein) 12 août 2021

Un utilisateur de médias sociaux estime que “Deshaun aurait dû manger ces 50 $ par jour et ne pas se présenter s’il ne s’attendait pas à être filmé au camp avec tout ce qui flotte autour de son nom”.

Il est répertorié comme le 4e QB sur le tableau de profondeur, donc je suppose qu’il sera parti très bientôt https://t.co/C954VwRzEl – Sam (@VibrantVibesPod) 12 août 2021

Un autre fan a écrit: “J’ai vu des dizaines de vidéos de personnes filmant des monteurs de ligne au camp des chefs marchant pour s’entraîner … aucun d’entre eux ne se plaint … je me demande pourquoi D en fait tout un plat …”

Hmm, je me demande pourquoi ils ont filmé une star mécontente qui veut être échangée alors qu’elle combat actuellement plus de 20 allégations d’agression sexuelle ? Il leur a donné la réaction exacte qu’ils voulaient lmao. https://t.co/TMHg2mUogo – 🖕🏾 (@_ItsKiaBITCH) 12 août 2021

Et ce fan a ajouté: “Pas vraiment, il sait que toute l’attention est sur lui, mais après son altercation, ils se concentrent encore plus sur lui, tu sais. Pas plus sur l’équipe. L’équipe s’appelle les” TEXANS “.

