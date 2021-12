Deshazor Everett de l’équipe de football de Washington impliqué dans un accident mortel impliquant une seule voiture

L’arrière défensif de l’équipe de football de Washington Deshazor Everett a été impliqué dans un accident de voiture en Virginie jeudi soir, qui a fait un mort.

L’accident impliquant une seule voiture s’est produit dans le comté de Loudon vers 21h15, a annoncé vendredi le bureau du shérif. Le conducteur du véhicule a quitté la chaussée, a heurté plusieurs arbres et s’est renversé, ont indiqué les autorités. La passagère du véhicule, identifiée comme étant Olivia S. Peters, une résidente de Las Vegas âgée de 29 ans, a été déclarée morte dans un hôpital.

Sam Franklin n°42 des Panthers de la Caroline et Deshazor Everett n°22 de l’équipe de football de Washington entrent en mêlée au deuxième quart du match au Bank of America Stadium le 21 novembre 2021 à Charlotte, Caroline du Nord. (Jared C. Tilton/.)

Everett, 29 ans, a été identifié comme le conducteur du véhicule. La police a déclaré qu’il avait subi des blessures graves mais ne mettant pas sa vie en danger.

« Nous avons été informés hier soir d’un accident de voiture impliquant Deshazor Everett. Un passager de son véhicule a perdu la vie et nous adressons nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis qui ont perdu un être cher », a déclaré Washington dans un communiqué obtenu par Fox News. « Deshazor est actuellement à l’hôpital avec des blessures graves mais ne mettant pas sa vie en danger. Nos pensées et nos prières accompagnent tous ceux qui ont été touchés par cette tragédie. Notre équipe a alerté le bureau de la ligue et travaille avec les autorités locales alors que nous continuons à nous rassembler plus d’informations. Nous n’aurons pas d’autres commentaires pour le moment. »

Deshazor Everett # 22 de l’équipe de football de Washington quitte le terrain après le match préparatoire de la NFL contre les Bengals de Cincinnati à FedExField le 20 août 2021 à Landover, Maryland. (Greg Fiume/.)

La police enquêtait sur l’accident.

Deshazor Everett # 22 de l’équipe de football de Washington en position lors d’un match de football de la NFL contre les Chiefs de Kansas City à FedExField le 17 octobre 2021 à Landover, Maryland. (Mitchell Layton/.)

Everett était avec Washington depuis la saison 2015. Il a disputé 89 matchs avec l’équipe et a enregistré deux interceptions, deux échappés forcés et 170 plaqués. Il a disputé 14 matchs en 2021.