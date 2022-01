Deshazor Everett Frantic 911, « La voiture est coincée dans les arbres ! »

Lire du contenu vidéo

Un passant a pressé frénétiquement l’envoi du 911 pour obtenir de l’aide au Deshazor Everett accident de voiture immédiatement… en disant à un opérateur : « La voiture est piégée. Elle est piégée dans les arbres ! »

Dans l’audio, obtenu par TMZ Sports, un premier appelant peut être entendu le 23 décembre disant qu’il « vient de voir une voiture s’écraser » dans le comté de Loudoun, en Virginie.

L’appelant a déclaré que la voiture – qui a ensuite été identifiée comme une Nissan GT-R 2010 conduite par la sécurité de l’équipe de football de Washington – était allée « dans des bois épais ».

Plus tard au cours de l’appel, un autre homme a pris le téléphone et a tenté d’expliquer la gravité de la situation, répétant à plusieurs reprises à la femme qu’elle avait besoin d’aide dès que possible.

« S’il vous plaît, dépêchez-vous », a répété l’homme à maintes reprises.

L’homme a déclaré à l’expédition qu’il n’était pas sûr de la cause de l’accident, mais a déclaré qu’il pensait qu’un passager de la voiture était coincé.

Le personnel médical est finalement arrivé sur les lieux … et, comme nous l’avons signalé précédemment, ils ont trouvé Everett et son passager de 29 ans, Olivia S. Peters, sur le site de l’accident.

Les autorités ont déclaré Peters tragiquement décédé en raison des blessures subies dans l’accident… et a déclaré qu’Everett avait également subi des blessures graves mais non mortelles dans l’épave.

Everett a ensuite été placé sur la liste des blessés de réserve / non-football de Washington, concluant sa saison, et il a tweeté jeudi: « Merci pour toutes vos prières, continuez à prier pour la famille d’Olivia et moi. Merci à tous #Live4Liv. «

Une enquête sur les causes de l’accident est toujours en cours. L’avocat d’Everett, Kaveh Noorishad, a déclaré mercredi que le footballeur coopère avec les forces de l’ordre alors que l’enquête se poursuit.

« Pour le moment, nous vous demandons de respecter la vie privée des personnes et des familles impliquées », a déclaré Noorishad, « et de réserver votre jugement jusqu’à ce que tous les faits soient réunis. »