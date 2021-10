‘Desi Travel’ le mot à la mode de la reprise du secteur hôtelier indien

Roop Partap Choudhary

Par Roop Partap Choudhary

Alors que les industries sont en train de redémarrer vers la nouvelle normalité après avoir été frappées par la pandémie, l’industrie hôtelière, qui était l’une des industries les plus touchées, reprend également ses activités. Après le scénario sans précédent et inimaginable créé par la pandémie, le secteur hôtelier indien qui était florissant avec un taux de croissance à deux chiffres s’est retrouvé à un point de départ virtuel.

Nous savons que culturellement riche, l’industrie indienne du voyage et du tourisme était en effervescence avec les voyageurs internationaux et nationaux. Ces derniers temps, l’Inde était l’une des destinations de voyage préférées en raison de la variété dynamique qu’elle a à offrir et, à son tour, l’industrie hôtelière a prospéré. Mais, la pandémie et les restrictions de voyage qu’elle a entraînées ont complètement entravé les voyages. Alors que les voyages intérieurs ont commencé à reprendre, les voyages entrants n’ont pas encore repris car les frontières internationales ne sont toujours pas complètement ouvertes. La lutte contre la couronne n’est pas terminée et décourage les voyageurs de s’aventurer en dehors de leur propre pays en raison des vols restreints, des protocoles COVID stricts, de l’incertitude et des blocages. Cela a été un énorme succès pour le secteur de l’hôtellerie car un flux de revenus considérable a été considérablement réduit. On peut facilement évaluer qu’il faudra un certain temps pour que les voyageurs reprennent confiance et que les choses se normalisent.

Il faut donc se demander quels sont les espoirs et la stratégie de l’industrie hôtelière pour couvrir les pertes et relancer la croissance ?

‘Desi Travel’ est la réponse. Les passionnés de voyages attendaient avec impatience d’explorer à nouveau et l’industrie hôtelière a déjà commencé à se redresser. Les voyages intérieurs ouvrent un tout nouveau chapitre pour l’industrie hôtelière indienne. Les tendances dominantes telles que les voyages de vengeance, les loisirs, les séjours, le travail à domicile – loin de chez soi (séjours de longue durée), le travail à distance, les locations de vacances, les voyages en voiture, les escapades de week-end, etc. insufflent la nouvelle vie tant nécessaire à l’industrie hôtelière.

Les voyageurs indiens se remettent à explorer mais avec prudence. La plupart évitent toujours les lieux publics surpeuplés, préférant les expériences à l’intérieur, les destinations de séjour et les endroits éloignés – des destinations loin des grandes villes. La santé, l’hygiène, la propreté, la désinfection et la sécurité sont des priorités absolues ; il y a eu une augmentation substantielle du nombre de clients recherchant ces mesures dans l’établissement. Les clients sont devenus extrêmement prudents dans leur choix d’hébergement et veulent de la transparence sur leur préparation à cet égard.

Il s’agit d’une énorme opportunité pour les acteurs indiens de l’hôtellerie d’exploiter le grand potentiel de Desi Travel et de fournir aux clients ce qu’ils recherchent. Les voyages intérieurs ont toujours été une excellente source de revenus, mais les acteurs de l’hôtellerie ont désormais la possibilité d’attirer le trafic sortant vers Desi Travel. Présentation de la terre vraiment indienne – d’excellentes expériences et destinations pour engager les voyageurs. Offrez-leur des expériences uniques et des services d’accueil supérieurs couplés à des délices culinaires pour rendre les voyages mémorables. Les voyageurs du monde entier se sont toujours tournés vers l’Inde pour des expériences culturelles brillantes et une indianité authentique. Il n’y a donc aucune raison pour que les Invités du nouveau monde informé n’apprécient pas la même chose.

C’est le moment pour les acteurs indiens de l’hôtellerie de prendre des mesures stratégiques et innovantes pour se reconnecter et convertir Desi Travel en la prochaine voie de croissance extraordinaire.

(Le chroniqueur est directeur exécutif, Noor Mahal et Jewel Group of hotels. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la politique ou la position officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.