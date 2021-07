Désignation controversée dans la VAR pour la finale de l’Eurocup !

09/07/2021 à 13:31 CEST

Hier, jeudi, l’UEFA a officialisé la nomination de Bjorn Kuipers comme arbitre de la finale et de Madrid Carlos del Cerro en quatrième collégiale, comme nous l’avions déjà avancé dans le journal SPORT.

La chose surprenante réside dans la désignation de l’équipe VAR qui assistera l’arbitre néerlandais de Suisse. Comment sera le VAR allemand Bastian Dankert et la grande surprise c’est la présence du Néerlandais aussi Pol van Boekel comme AVAR.

Et c’est surprenant car le compatriote de Kuipers a été présent dans deux des décisions les plus controversées de la VAR du Championnat d’Europe. A commencer par le penalty infligé mercredi dernier en demi-finale entre l’Angleterre et le Danemark sifflé par les Néerlandais Daniel Makkelie.

Dans ce dernier, c’est précisément l’arbitre de la VAR qui a considéré que l’action de Sterling et la signalisation du penalty maximum n’étaient un motif d’aucune correction, même lorsque les images montraient que le contact n’était pas suffisant pour la chute du joueur anglais ou pour envisager infraction.

Ils n’ont même pas envisagé d’exhorter Makkelie à revoir l’action sur le moniteur. Même si le protocole VAR soutient la décision adoptée, les experts en arbitrage comprennent aussi qu’il aurait dû intervenir puisque nous sommes en demi-finale. Eh bien, c’est Pol Van Boekel qui a accepté cette décision, avec Kevin Blom des Pays-Bas. Ce dernier ne sera pas en finale

Mais il s’avère que ce n’est pas la seule pièce controversée dans laquelle ce couple a été impliqué. Car les deux étaient dans le VAR avec les Néerlandais Makkelie lors du match d’ouverture entre la Turquie et l’Italie qui s’est déroulé le 11 juin et également marqué par une autre des polémiques du tournoi.

L’action s’est déroulée en première mi-temps lorsqu’un centre de la gauche de l’équipe nationale italienne a touché la main du Turc Zeki Celic, qui avait le bras tendu. L’arbitre néerlandais n’a rien indiqué sur le terrain et depuis la salle VAR ; lorsque l’action a été examinée, ils n’ont pas indiqué le contraire à l’arbitre de terrain. Même pas pour aller voir le moniteur pour le vérifier.

Bien que l’IFAB (International Board) laisse la position non naturelle du bras à l’interprétation de l’arbitre, dans ce cas l’erreur existait. L’exemple le plus évident est que quelques jours plus tard, le président de l’UEFA lui-même, Roberto Rosetti, a présenté cette décision comme un exemple clair d’erreur. Ce jour-là il y avait aussi le Néerlandais Kevin Blom comme VAR principal et curieusement Pol van Boekel principal AVAR.

Bjorn Kuipers a déjà sifflé un Angleterre – Italie en Coupe du monde 2014

Ce dimanche sera le quatrième match que le vétéran collégial convoquera à l’Euro. Il y a trois matchs qu’il a appelés. Ce fut d’abord le Danemark – Belgique de la deuxième journée, répété en troisième dans le duel entre l’Espagne et la Slovaquie. Leur dernière rencontre remonte aux quarts de finale du choc entre la République tchèque et le Danemark.

À trois reprises jusqu’à présent, Kuipers a sifflé l’Angleterre avec un record de deux victoires et une défaite. Et l’une de ces deux défaites était précisément contre l’Italie par 1-2 en phase de groupes de la Coupe du monde 2014. Cela fait sept ans.

Curieusement, c’est la seule victoire que l’Italie a remportée avec Kuipers lors des quatre matchs qui les ont sifflés avec un bilan de deux défaites, un nul et la victoire susmentionnée.

Kuipers est un expert des fins. Ce serait le septième haut niveau de sa carrière professionnelle. Le dernier était la Super Coupe entre l’Atlético de Madrid et l’Olympique de Marseille en mai 2018. Sans ce qui a été jusqu’à présent leur grand événement, qui n’est autre que la finale de l’UEFA Champions League lors de la saison 2013-2014 à Lisbonne. et cela a opposé le Real Madrid à l’Atlético de Madrid.

Outre la finale de l’UEFA Champions 2013-2014 et avant le dernier tour de l’Europa League, il a déjà dirigé la finale de l’Europa League 2012-2013 entre Benfica et Chelsea, la Supercoupe 2011 entre Barcelone et Porto (2 -0) et le Finale de la Coupe des Confédérations 2013 entre le Brésil et l’Espagne, qui a vu l’équipe de Vicente del Bosque s’incliner 3-0.

Del Cerro quatrième de la finale de la Ligue des champions et de l’Eurocup la même saison

Kuipers sera assisté en tant que quatrième arbitre par Carlos Del Cerro de Madrid. Ce sera son deuxième match à faire ces fonctions car il l’a déjà fait en Ukraine et en Angleterre en accompagnant Felix Brych. Del Cerro n’a pas sifflé comme le principal depuis la deuxième journée où il a mené le duel entre la Croatie et la République tchèque après avoir ouvert avec le duel entre la France et l’Allemagne. C’est l’aboutissement d’une grande saison où il a joué un rôle énorme au sein de l’UEFA. Ce n’est pas en vain que Del Cerro sera quatrième des deux grands événements continentaux cette saison. C’était déjà lors de la dernière finale de Ligue des champions entre Manchester City et Chelsea. Et maintenant ce grand rendez-vous de l’Eurocup.