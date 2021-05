Designer de Copenhague sur le fait d’être une jeune maman et propriétaire d’entreprise – WWD

Le 22 avril, Emilie Helmstedt a accueilli son premier enfant. Dans les semaines qui ont précédé son accouchement, la designer et entrepreneuse de 28 ans, basée à Copenhague, avait documenté sur les réseaux sociaux les décisions importantes auxquelles elle était confrontée. À savoir, qu’elle a choisi de laisser son entreprise entre les mains de son personnel pendant au moins les premières semaines après la livraison – signature de la société qu’elle a fondée en 2018 pour la première fois.

Mais Helmstedt a déclaré qu’elle rompait avec la tradition danoise et adoptait une approche intuitive du congé de maternité – en examinant les meilleures pratiques pour équilibrer son travail et sa fille au quotidien.

La marque homonyme de Helmstedt avec ses séparations soyeuses et ses imprimés joyeux (dont beaucoup sont peints à la main par la créatrice elle-même) a offert aux adeptes un répit visuel de la corvée de l’année dernière. Pour Helmstedt elle-même, le moment était un moment de préparation important.

«Je termine ma nouvelle collection maintenant, nous avons fait le maximum pour que je puisse décoller si je suis en travail. Donc tout est réglé, comme le [show scene], les styles – il ne reste que du travail technique dont je n’ai pas à faire partie », a déclaré la créatrice nominée au prix LVMH quelques jours après sa date d’accouchement (elle est entrée en travail quelques heures après son entretien avec WWD ).

L’expérience de Helmstedt en tant que propriétaire d’entreprise et parent pour la première fois est quelque chose que partagent de nombreuses femmes à travers le monde. Mais contrairement aux expériences des autres, disons comme aux États-Unis, le Danemark natal de Helmstedt – semblable à d’autres pays scandinaves – fournit une aide financière et sociale aux parents par le biais d’organisations gouvernementales. Helmstedt a déclaré que cela avait contribué à une stigmatisation culturelle plus large pour les jeunes mères qui continuent à travailler – une image qu’elle espère maintenant aider à lutter en tant que jeune mère elle-même.

«Il y a cette image de ces femmes à la maison à 110% avec leurs enfants qui tricotent et fabriquent la nourriture la plus incroyable, se promènent avec des chariots et font toute leur vie sur leurs enfants. C’est incroyable, mais je ne vois pas autant de femmes sur Instagram dire: “ J’emmène mes enfants au travail ”, car c’est un tabou. Je pense que cela devrait être plus accepté et souhaiter que nous ayons de futurs modèles féminins qui disent: «J’aime mon enfant et je suis une bonne maman même si je travaille. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas là », a-t-elle déclaré.

Elle a pris un congé de maternité d’au moins deux semaines avec une approche attentiste à la suite. «J’ai aménagé une petite chambre pour bébé dans mon bureau pour avoir du calme pour elle. J’y serai certains jours de la semaine et certains jours je resterai à la maison. Il est vraiment important de donner à mon enfant un peu de calme et de tranquillité, mais cela ne veut pas dire que je suis cette maman stressée qui n’est pas présente. Je pense que les femmes devraient parler du fait d’être maman d’une autre manière qui soit acceptable et intéressante à entendre – nous ne sommes pas tous pareils », a déclaré Helmstedt.

Alors qu’il est courant au Danemark de prendre un congé de maternité d’un an, la créatrice a déclaré: «Je ne pouvais pas imaginer ce que je ferais. Je suis habitué au processus de développement et de création comme quelque chose qui me donne mon dynamisme et mon énergie. Si je n’avais pas la motivation du travail, je pense que je serais peut-être une personne plus triste.

Mais finalement Helmstedt a déclaré que cela se résumerait aux besoins de sa fille, nommée Blue: «Il s’agit de ressentir l’humeur de mon enfant et ce qui la comble pour qu’elle commence du bon pied dans sa vie. C’est tellement important ces premiers mois qu’elle obtient tout ce dont elle a besoin – de l’amour et de la convivialité avec moi. Je pense qu’il est encore possible de le combiner avec le travail.

«En tant que propriétaire d’entreprise, je suis déjà habilité à prendre de grandes décisions et cela m’aidera lorsque j’élèverai cet enfant. J’ai confiance en moi pour donner une belle vie au bébé.