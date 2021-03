Désignez un responsable nodal pour les requêtes de sécurité: DoT to telcos

Le coordinateur national de la cybersécurité sera l’autorité désignée et les opérateurs de télécommunications devront fournir toutes les informations demandées par le coordinateur.

Le département des télécommunications (DoT) a ordonné à chaque opérateur de téléphonie mobile de désigner un responsable nodal, qui sera chargé de fournir des informations concernant le réseau de la société de télécommunications au coordinateur national de la cybersécurité, chaque fois que cela sera demandé.

Le DoT a déjà modifié la licence de télécommunications des opérateurs de télécommunications pour les obliger à se procurer des équipements uniquement auprès de sources fiables, dont la liste serait rendue publique par le gouvernement. Cette directive entre en vigueur le 15 juin.

Conformément au nouveau mandat, tous les opérateurs de télécommunications devront soumettre tous les détails concernant leurs réseaux – équipements de base, équipements d’accès, équipements de transport et systèmes de support – au Secrétariat du Conseil national de sécurité (NSCS). Le coordinateur national de la cybersécurité sera l’autorité désignée et les opérateurs de télécommunications devront fournir toutes les informations demandées par le coordinateur.

La permission du coordinateur sera requise dans le cas où une entreprise de télécommunications met à niveau son réseau existant en utilisant des équipements de télécommunications non désignés comme des produits de confiance.

Un portail est en cours de développement par le NSCS et les opérateurs de télécommunications doivent partager des informations sur l’entreprise, les produits qu’ils ont l’intention de connecter à leur réseau, le fabricant du produit et les détails connexes dans le portail pour évaluation en tant que produit de confiance.

« Pour faciliter la même chose, les fournisseurs de services de télécommunications doivent désigner un responsable nodal qui aura accès au portail et fournira également des contributions au DA (coordinateur de la cybersécurité) à la fois hors ligne et en ligne », a déclaré le DoT dans une lettre aux opérateurs de télécommunications, dont une copie a été vue par Financial Express.

La lettre indiquait en outre que l’agent nodal devait être dûment autorisé par l’opérateur de télécommunications. « La lettre d’autorisation doit être signée par un signataire qui a été habilité par une résolution adoptée par le conseil d’administration », a déclaré DoT.

Les opérateurs doivent envoyer le nom de l’officier nodal dans le format prescrit au NSCS avant le 10 avril.

