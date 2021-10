Harry Kane a été hué par une partie des supporters de Tottenham lors de la défaite 3-0 contre Manchester United et talkSPORT a été informé que le joueur « n’avait pas l’air heureux » au club sous Nuno Espirito Santo.

Le capitaine anglais a passé une nuit de cauchemar dans le nord de Londres alors que les Spurs ont été démantelés facilement par Cristiano Ronaldo an co., donnant le ballon à plusieurs reprises et se révélant généralement inefficace dans le dernier tiers.

GETTY

Kane a enduré une nuit misérable alors que United remportait la victoire sur son équipe

GETTY

Varane était impérieux à l’arrière et semblait faire face à Kane avec facilité

Et tandis qu’Ole Gunnar Solskjaer aura apprécié sa soirée, on ne peut pas en dire autant de Nuno alors que les fans se sont retournés contre leur patron, scandant « Vous ne savez pas ce que vous faites » et ont exprimé leurs sentiments clairement à plein temps avec un fort chœur de huées.

Le Portugais semble être un homme condamné et avec des joueurs comme Kane et Heung-min Son édentés en attaque et incapables de tirer cadré pendant les 90 minutes, la patience des fans est déjà à bout de souffle.

Les Spurs auraient pu entrer dans le top quatre avec une victoire, mais cela n’a jamais été au rendez-vous et avec cinq victoires et cinq défaites lors de leurs 10 premiers matchs, un défi pour la qualification en Ligue des champions va au-delà de cette équipe.

Et l’ancien attaquant de Premier League Ashton, qui a marqué 17 buts en 44 matches de Premier League pour Norwich de 2005 à 2006, est convaincu que le capitaine anglais ne veut pas être au club et n’a pas l’air heureux sous Nuno.

GETTY

Nuno a été bruyamment raillé tout au long de l’affrontement

Lorsqu’on lui a demandé comment Kane se sentirait lorsqu’il travaillerait en tant que commentateur pour talkSPORT, Ashton a déclaré: «Je ressentirais à quoi il ressemble, ce qui est découragé par les performances de son équipe.

«C’est un joueur fantastique mais il a toujours besoin de soutien, il a toujours besoin de service, et il n’a rien eu de tout cela.

« Ce n’est pas un faiseur de miracles. Mais, aussi, il regarde à un kilomètre et demi.

« Les quelques chances qu’il a eues vous disent tout ce que vous devez savoir sur Harry Kane, pourquoi ne se dirige-t-il pas vers le but et ne frappe-t-il pas le ballon ?

« Un Harry Kane confiant prend des risques comme ça sur lui-même, il aura ce regard avide dans les yeux et il voudra seulement marquer.

« Mais aujourd’hui, parfois, il regarde presque si tôt, ‘Je veux passer ça, je veux m’en débarrasser’, et c’est tellement différent de Harry Kane. »

Kane a été hué en partie pendant le match pour avoir donné le ballon avec négligence et Ashton a admis que l’attaquant avait l’air « désintéressé » après la défaite.

Fils tire également à blanc en ce moment

« Combien de fois avez-vous entendu cela, Harry Kane se faisant huer ? » il ajouta.

« Quand les attaquants commencent à avoir l’air désintéressés, c’est normalement parce que – et j’y suis allé – c’est parce que vous n’aimez pas ce que fait le manager, vous n’aimez pas la façon dont l’équipe joue, vous n’aimez pas ce que vous faites en formation.

«Trop de fois, j’ai regardé Kane et Heung-min Son et ils n’avaient pas l’air heureux.

« Ils n’avaient pas l’air d’avoir quoi que ce soit pour eux. Il n’y avait aucune idée, il n’y avait pas de plan sur la façon dont ils allaient revenir dans le match. Cela dépend du gestionnaire.

« Il était évident et très audible que les fans de Tottenham prenaient le dessus sur les joueurs, il n’y avait pas que Nuno et Daniel Levy.

« Mais ils doivent rester ensemble maintenant, car s’ils ne le font pas, s’ils commencent à briser le groupe, il ne faudra pas longtemps avant que le travail de Nuno prenne fin. »