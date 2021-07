Désinvestissement: BPCL, transactions LIC d’ici la fin de l’année, les ventes stratégiques en perspective, déclare le secrétaire de Dipam, Tuhin Pandey

“Maintenant, le désinvestissement stratégique va être le mode principal”, a déclaré Pandey. Cela ouvrira la voie à plus d’espace pour le secteur privé pour développer les entreprises tout en évitant également au gouvernement d’injecter fréquemment des capitaux dans les PSU telles que les banques du secteur public.

Le gouvernement de l’Union tentait de conclure les gros désinvestissements prévus, y compris la privatisation du détaillant-raffineur de carburant BPCL et l’inscription du géant de l’assurance LIC au cours de l’exercice en cours, malgré les contraintes induites par Covid, le département des investissements et de la gestion des actifs publics ( Dipam) a déclaré mercredi le secrétaire Tuhin Kanta Pandey.

S’exprimant lors d’une conférence virtuelle organisée par l’organisme industriel Ficci, le responsable a déclaré que le désinvestissement stratégique sera le principal mode de désinvestissement à l’avenir, car le gouvernement souhaite se retirer des entreprises et consacrer ses ressources limitées au développement social et des infrastructures.

Alors que les responsables sont prudemment optimistes quant au fait que les quatre désinvestissements importants – LIC IPO, BPCL, IDBI Bank et Air India – devraient se matérialiser au cours de l’année en cours, les retards induits par Covid, y compris dans la diligence raisonnable des soumissionnaires, ont créé des incertitudes. Même si les soumissionnaires présélectionnés font désormais preuve de diligence raisonnable pour BPCL et Air India, le processus pourrait prendre plus de temps que prévu auparavant.

“Nous nous efforçons de conclure les transactions”, a déclaré Pandey, ajoutant que le gouvernement n’était “fixé” sur aucun chiffre quant au montant des fonds qui seront finalement levés au cours de l’exercice 22 via le désinvestissement. “Le nombre sera connu lorsque les transactions seront conclues.”

Sur l’objectif de désinvestissement de Rs 1,75 crore lakh pour l’exercice 22, il a budgété Rs 1 lakh crore du désinvestissement de la participation du gouvernement dans les « institutions financières du secteur public » (lire LIC) et les banques.

L’offre publique initiale (IPO) de LIC sera la plus importante introduction en bourse en Inde et l’une des plus importantes au monde, a déclaré le secrétaire de Dipam, ajoutant que des efforts étaient en cours pour inscrire l’assureur au quatrième trimestre de l’exercice 22.

L’introduction en bourse de LIC pourrait inclure le déchargement d’une participation gouvernementale allant jusqu’à 10 % et une nouvelle émission d’actions par l’assureur qui a mis en place de grands plans d’expansion commerciale. Alors que l’évaluation de l’assureur – qui a joué White Knight au gouvernement lorsqu’il n’y a pas assez de preneurs des enjeux proposés – sera connue plus près de la liste, on pense qu’elle vaut Rs 8-11,5 lakh crore, ce qui signifie une vente de 10% de participation pourrait rapporter au gouvernement environ 80 000 à 1 000 000 crore de roupies.

En novembre 2020, plusieurs soumissionnaires, dont Vedanta, Apollo Global Management et Think Gas, ont manifesté leur intérêt pour le rachat de BPCL. La valeur marchande de la participation de 52,98 % du Centre dans BPCL vaut un peu plus de Rs 52 000 crore aux prix actuels du marché. Le gouvernement vend l’intégralité de sa participation de 100 % dans AI, qui saigne depuis sa fusion avec Indian Airlines en 2007. Le groupe Tata faisait partie des “multiples” prétendants qui avaient soumis des offres préliminaires pour le transporteur déficitaire en décembre 2020. Dipam invitera bientôt à manifester son intérêt pour la vente de la participation de 45,48 % du gouvernement dans IDBI Bank, d’une valeur d’environ 18 400 crores de roupies aux prix actuels du marché.

La politique des secteurs stratégiques dévoilée dans le budget FY22 aidera à créer un vaste pipeline de PSU, y compris Bharat Heavy Electricals, Steel Authority of India et de nombreuses PSU minières ainsi que des banques telles que la Banque centrale de l’Inde et les banques indiennes d’outre-mer, entre autres, pour les privatisations. Les privatisations, après 17 ans d’interruption, augmenteront les recettes hors dette du Centre destinées à être consacrées aux programmes de développement.

La politique sectorielle stratégique implique que le gouvernement conserve au moins une UPE dans les quatre grands secteurs tandis que les autres peuvent être privatisées, fusionnées ou fermées. Ces secteurs sont : l’énergie atomique, l’espace et la défense ; transports et télécommunications; énergie, pétrole, charbon et autres minéraux; services bancaires, d’assurance et financiers. Dans le secteur non stratégique, toutes les CPSE seront privatisées.

Entre FY15 et FY20, le Centre a dû injecter jusqu’à 3,2 lakh crore de roupies pour consolider la base de capital des PSBs affectés par des prêts irrécouvrables. Pourtant, leur capitalisation boursière s’est érodée régulièrement et considérablement ces dernières années avant même que la pandémie de Covid-19 ne les frappe.