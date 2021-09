Désinvestissement : Centre pour créer pool de banquiers, conseillers juridiques pour OFS

in

Alors que le désinvestissement stratégique serait le principal mode de désinvestissement pour le Centre, OFS aidera le gouvernement à réduire progressivement sa participation dans de nombreuses entités gérées par l’État.

Le département de l’investissement et de la gestion des actifs publics (DIPAM) a lancé jeudi un “appel d’offres” invitant les entreprises qualifiées à faire partie d’un pool de banquiers d’affaires et de conseillers juridiques pour aider le gouvernement à désinvestir des participations dans des entreprises par le biais d’offres de vente ( OFS).

Le gouvernement recrutera des banquiers d’affaires et des conseillers juridiques pour une période de deux ans, prorogeable d’un an, a indiqué la DIPAM.

Les entreprises intéressées peuvent soumettre leurs propositions au plus tard le 20 octobre pour travailler en tant que banquiers d’affaires-courtiers vendeurs. Les cabinets de conseil juridique devraient également soumettre leurs propositions avant le 20 octobre.

Les banquiers d’affaires, qui peuvent soumissionner pour l’une des quatre catégories créées en fonction de la taille potentielle d’OFS, conseilleraient le gouvernement sur le calendrier, les normes réglementaires et les modalités des ventes de participations, entre autres.

