Désinvestissement d’Air India : le gouvernement n’a pris aucune décision jusqu’à présent, selon Piyush Goyal

Il répondait à une question sur les reportages des médias indiquant que Tatas était devenu le meilleur soumissionnaire pour le rachat d’Air India, lourdement endetté.

Le ministre du Commerce et de l’Industrie, Piyush Goyal, a déclaré samedi que le gouvernement n’avait pris aucune décision sur Air India jusqu’à présent et que le gagnant final serait sélectionné selon un processus bien défini.

« Je suis à Dubaï depuis… la veille et je ne pense pas qu’une telle décision ait été prise. Bien sûr, les offres ont été sollicitées… et cela est évalué par les officiers et en temps voulu, il y a tout un processus bien défini par lequel le gagnant final sera sélectionné », a-t-il déclaré aux journalistes ici.

Tuhin Kanta Pandey, secrétaire du Département de l’investissement et de la gestion des actifs publics (DIPAM) – le département gouvernemental responsable de la privatisation – a déclaré vendredi dans un tweet que le Centre n’avait jusqu’à présent approuvé aucune offre financière pour Air India.

«Les rapports des médias indiquant l’approbation des offres financières par le gouvernement indien dans le cas du désinvestissement de l’IA sont incorrects. Les médias seront informés de la décision du gouvernement au fur et à mesure qu’elle sera prise », a-t-il tweeté.

Interrogé sur le projet d’accord de libre-échange avec les Émirats arabes unis, il a déclaré qu’il existe de nombreuses opportunités pour les entreprises indiennes dans des secteurs tels que les textiles, les pierres précieuses et les bijoux, la pharmacie et la santé. Il y a un potentiel énorme dans les biens et les services, a-t-il ajouté.

Concernant les investissements, a-t-il déclaré, “nous devons encourager les entreprises indiennes à s’engager avec les Emirats Arabes Unis”.

