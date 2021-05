Désinvestissement: la vente des PSE est importante pour l’agenda du PNM

Bien que le COVID-19 ait repoussé le plan du Centre, il a laissé le temps d’entreprendre les préparatifs indispensables à ces transactions, y compris un exercice d’identification des actifs monétisables et un pipeline de désinvestissement.

Par Kushal Kumar Singh

Le budget 2021-2022 a été salué par plusieurs comme un pas dans la bonne direction. Il met fortement l’accent sur le développement des infrastructures – économiques et sociales. La réalisation de ce plan d’infrastructure nécessiterait des dépenses importantes. Alors que l’économie est encore sous le choc du COVID-19, le gouvernement a articulé sa stratégie de financement sur le mantra du Premier ministre – «le gouvernement n’a pas à faire des affaires». L’ambitieux plan de développement des infrastructures repose sur trois piliers: la monétisation, le désinvestissement et les partenariats public-privé (PPP).

Concurrence ou sortie: parmi les trois piliers, le désinvestissement des entreprises du secteur public (PSE) contribuera de manière significative au succès du plan d’infrastructure. Avec la vente et le désinvestissement stratégiques des PSE, le gouvernement entend atteindre l’objectif déclaré de tirer parti de l’efficacité du secteur privé ainsi que de sa capacité à investir. Les progrès récents des projets PPP dans des secteurs comme les aéroports, les autoroutes et les ports indiquent l’appétit des investisseurs et renforcent l’argument d’efficacité en faveur de la vente stratégique des PSE. De plus, au fil des ans, le gouvernement s’est retrouvé avec un certain nombre d’entreprises qui sont soit obsolètes dans le contexte actuel, non viables, ou qui ont de multiples chevauchements avec d’autres établissements d’enseignement postsecondaire. Le message est sans équivoque pour les PSE – concurrence ou sortie.

La question de 1,75 milliard de roupies: le Centre s’est fixé un objectif élevé de 1,75 milliard de roupies pour les désinvestissements et la vente stratégique pour les exercices 2021-22. Bien que l’intention du gouvernement soit claire et indéniablement méritée, la question théorique est de savoir si l’objectif est réalisable dans une économie fortement touchée par le COVID-19. Au cours de l’exercice 21, le produit du désinvestissement était d’environ 310 milliards de roupies, contre un objectif de 2 100 milliards de roupies, le COVID-19 jouant sans doute au trouble-fête. Au cours de l’exercice 20, les recettes de désinvestissement ont été budgétisées à 1,05 billion de roupies, mais moins de la moitié de ce montant pourrait être réalisé. Au regard des réalisations passées par rapport aux objectifs, le chiffre de l’exercice 22 semble ambitieux. Bien que le COVID-19 ait repoussé le plan du Centre, il a laissé le temps d’entreprendre les préparatifs indispensables à ces transactions, y compris un exercice d’identification des actifs monétisables et un pipeline de désinvestissement.

Caveat emptor: En théorie, le mérite de l’idée, les travaux préparatoires, le sentiment et l’élan du secteur privé devraient conduire à des résultats favorables. Cependant, certains aspects et problèmes structurels doivent être traités pour garantir la réalisation de l’objectif ambitieux:

1) Un optimisme prudent est la clé: il faut veiller à évaluer de manière réaliste les actifs ou les entreprises du secteur public. Il est impératif de faire preuve de diligence raisonnable avant de mettre en vente de tels actifs et, plus encore, de dépendre du processus d’appel d’offres.

2) Des priorités complémentaires mais concurrentes: la monétisation des actifs essentiels et non essentiels des PSE et la vente stratégique des PSE sont des priorités complémentaires et concurrentes. Dans certains cas, des initiatives ont été prises pour disposer d’actifs monétisables pendant que le processus de désinvestissement est en cours. De tels efforts sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur le potentiel de désinvestissement / vente stratégique.

3) Aspects structurants: il a été beaucoup question de structurer des accords de désinvestissement avec des dispositions spécifiques relatives à la protection des salariés, la restriction de la monétisation des actifs, etc. l’exercice de vente stratégique, c’est-à-dire exploiter l’efficacité du secteur privé et garantir des investissements supplémentaires. Ceci est particulièrement important dans le cas des PSE qui sont déficitaires ou obsolètes dans le contexte actuel.

4) Protection contre les responsabilités non découvertes et les poursuites: un mécanisme est nécessaire pour se protéger contre les responsabilités non découvertes et prendre les mesures juridiques ou réglementaires appropriées pour garantir la confiance des investisseurs. Cela nécessiterait également un mécanisme pour accélérer la résolution de toute action en justice avant et après l’accord.

L’écrivain est associé, Deloitte Inde

