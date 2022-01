Désirée Vila : un parcours hors du commun

01/07/2022 à 06:30 CET

Une bernacle, un koala -son animal préféré- et un ‘frigopié’ avec des tongs ne sont qu’une partie de l’univers de la prothèse de Désirée. Depuis que nous vivons avec elle, « nous avons vécu des moments de tout, mais maintenant nous allons très bien. Il m’a fallu près d’un an pour l’accepter & rdquor;, reconnaît l’athlète paralympique. Nous parlons en marchant. Et ce n’est pas n’importe quelle tournée. Avec sa famille, Vila a entrepris un nouveau défi dans sa vie, quelque chose qu’il avait parqué et qu’après les Jeux Paralympiques de Tokyo, il a décidé qu’il ne pouvait plus attendre. Galicienne jusqu’à en dire assez, Desirée a dit à sa mère que « le temps était venu de faire le Camino de Santiago. Mon handicap ne me limite pas tant que ça, concha ! Je suis agité par nature alors je m’y suis mis. C’est vrai que je m’étais demandé plusieurs fois si je serais capable de le faire avec une prothèse. Eh bien, c’est le cas. Comme tant de choses qu’il a accomplies depuis qu’il a eu cet accident en pratiquant la gymnastique acrobatique. Une négligence médicale a causé une ischémie qui a failli mettre fin à sa vie. Il a perdu une jambe et « J’ai traversé tout un processus avant d’accepter mon corps et d’arrêter de me cacher & rdquor;. Athlète de naissance, il reconnaît que « jusqu’à ce que je voie les Jeux de Rio, je ne savais pas que les Jeux paralympiques existaient. Un an seulement s’était écoulé depuis mon accident et je n’envisageais rien au niveau sportif. Mais ça a attiré mon attention, et peu de temps après, c’est devenu un défi & rdquor;.

ADAPTER ET ACCEPTER

Il est donc venu à Tokyo et a obtenu son diplôme de saut d’obstacles. « C’est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie », assure-t-il, « parce que je l’ai apprécié dès la première minute. Essayer mes vêtements, la concentration dans la VOITURE de Sant Cugat, le voyage & mldr; C’est cool d’y arriver, mais bien plus au quotidien & rdquor ;. Le chemin. Le même qui l’a emmenée à Santiago, pour donner des conférences de motivation ou à des marques comme Merkal qui l’ont choisie comme image parce qu’elles la considèrent comme un exemple d’amélioration de soi et un modèle de femme inspirante. « Quand je vais dans les écoles, explique-t-il, dans la ronde des questions, ils n’osent rien me dire mais ensuite ils viennent me parler en privé. Certains n’acceptent pas leur corps et le cachent. D’autres se sentent exclus. J’essaie de faire comprendre que la différence n’est pas une mauvaise chose et qu’il est normal de tomber au fond. J’ai passé un an où je n’ai rien pu faire. Je ne me suis pas adapté à la prothèse : ça me démangeait, ça faisait mal et je n’aimais pas ça. Et regardez maintenant, je me sens super bien et fier d’elle & rdquor;.

