Désirée Vila, une négligence médicale qui lui a coûté une jambe

02/09/2021 à 15h01 CEST

Désirée Vila C’est le portrait craché d’une personne voulant manger le monde. Enfant, elle vole comme personne en faisant de la gymnastique acrobatique, le sport qui la passionne le plus et avec lequel elle devient championne d’Espagne et dix-neuvième au championnat du monde à Paris dans la catégorie entre 11 et 16 ans. Aujourd’hui, elle est une athlète paralympique et une « influenceuse » sur les réseaux sociaux.

Il a sauté comme des anges avec éléments et pirouettes inclus et dans l’un de ces sauts, le 6 février 2015, alors qu’il s’entraînait avec ses coéquipiers du Flic Flac Club dans la salle de sport ETEA à Vigo avec l’Européen comme objectif, il est tombé. Sa jambe lui faisait très mal et il est allé à l’hôpital.

Après un premier bilan, l’athlète galicien, ambassadeur d’Iberdrola, Il a été admis avec une fracture du tibia et du péroné sur la jambe droite. Le 2 mars, elle a été référée à l’hôpital de Povisa, mais étant donné l’impossibilité de récupérer la zone touchée par l’ischémie – arrêt ou diminution de la circulation sanguine. le 4 mars, sa jambe a été amputée.

Désirée et sa famille ont décidé de dénoncer les faits, considérant qu’il y avait eu négligence médicale, ce qui a entraîné une condamnation contre le Dr Pedro Larrauri.

Se réinventer après avoir perdu sa jambe

Depuis ce foutu accident, Désirée a dû se réinventer. La gymnastique acrobatique est finie pour toujours. Après une période de rééducation, l’athlète de 23 ans originaire de Gondomar il chercha à nouveau dans le sport un exutoire qui lui ferait du bonheur. Il a d’abord essayé le tennis en fauteuil roulant, le basket-ball et la natation. Mais en 2018, il est entré dans le monde de l’athlétisme.

En un clin d’œil, l’athlète de Vigo était déjà championne d’Espagne du 100 et 60 mètres en plus du saut en longueur dans sa catégorie, le T63 pour les athlètes avec prothèse de jambe.

Il est arrivé à Tokyo avec de grandes attentes après s’être qualifié au Rallye de Basauri avec un saut de 4,17, nouveau record pour l’Espagne et quatrième meilleur record du monde de la saison. L’athlète galicienne a participé ce jeudi au saut en longueur où elle a terminé en sixième position, un diplôme olympique aux Jeux paralympiques de 2020. “J’aurais pu faire mieux, nous allons analyser tout ce qui s’est passé. Le tibia reste d’avoir fait mieux. . J’aurais été plus heureux si j’avais atteint mon record personnel, mais bon, un diplôme olympique à mes premiers Jeux, c’est plutôt bien. et maintenant tout ce qui vient va être beaucoup mieux. »

Desi pense déjà à l’avenir où il verra sans aucun doute Paris 2024 : “Je prends l’expérience, sachant me concentrer et rivaliser avec des adversaires avec beaucoup d’expérience, c’est donc ce que je prends après avoir vécu mes premiers Jeux.”

Il a reconnu que le 100 mètres, qu’il jouera samedi 4, n’est pas son test “mais je me battrai pour entrer en finale et tout peut arriver et là je chercherai ma marque personnelle”.

« Influenceur » avec des milliers de followers et de modèles

‘Desi’ a d’autres facettes. Il a trouvé dans les réseaux sociaux une veine pour expliquer sa volonté de vivre et ses expériences en athlétisme. Il compte près de 780 000 abonnés sur Tik Tok, 59 000 abonnés sur Instagram, 7 500 sur Twitter et 4 200 sur Facebook. ce qui a fait de lui un grand ‘influenceur’ qui profite aussi d’avoir autant d’adeptes pour normaliser le sport adapté. Ses expériences à Tokyo sont parmi les plus vues parmi ses partisans, qui étaient au courant de ses résultats au stade olympique.

Son livre et ses études

En juin 2018, il a publié « La seule chose incurable est la volonté de vivre », livre dans lequel il raconte toutes ses expériences et explique ses expériences, comment il a supposé perdre une jambe, comment il s’est remis du coup, et comment sa volonté de vivre a été son moteur pendant toutes ces années. ‘Desi’ a également étudié le tourisme en Angleterre et à Malte, mais est retournée en Espagne pour s’installer à Madrid où elle étudie les relations internationales, qu’elle combine avec sa formation au CAR à Madrid. Rien ne l’arrête et à 23 ans elle veut encore beaucoup se battre sur la piste d’athlétisme, sur les réseaux sociaux et dans la vie en général.