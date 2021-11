Desmond Bane, la grosse surprise positive pour les Grizzlies de Memphis

Peu de gens pouvaient prévoir qu’à sa deuxième année en NBA, ce bon vieux Fléau de Desmond Il connaîtra une épidémie aussi remarquable que celle qu’il connaît cette saison. Alors qu’il est vrai que Grizzly de Memphis C’est avec une performance quelque peu irrégulière, que ce gardien talentueux dynamite tous les pronostics et réalise des niveaux d’annotation spectaculaires et un bon travail défensif. L’absence de Brooks lui a ouvert plus d’espace dans la rotation, faisant de lui le meilleur tireur à 3 points de l’équipe et le deuxième avec le plus de points et de minutes accumulés cette saison.

Desmond Bane ce soir : 28 points 4 CER 4 AST 12-20 FG 4-8 3P Il est 1er en trois et 2e en minutes et points sur les Grizzlies cette saison. pic.twitter.com/8SuOP7mSdi – StatMuse (@statmuse) 23 novembre 2021