Desmond Bane, la reprise des Memphis Grizzlies avec des numéros spectaculaires

L’une des équipes qui pratique le mieux le basket en début de saison est en train d’être Memphis Grizzlies. Avec Ja Morant comme l’un des meilleurs joueurs de la ligue et le leader de l’équipe, la contribution de certaines pièces de soutien est un facteur plus important.

Et de toute la liste des Grizzlies, l’une des plus remarquables est, sans aucun doute, Fléau de Desmond. L’attaquant dépasse la moyenne de 18 points par match et s’avère être un marqueur très constant et régulier. Excellente nouvelle pour les intérêts de l’équipe du Tennessee.

Desmond Bane à travers 6 jeux : 18.8 PPG

4.2 RPG

48% FG

43% 3T

88% FT L’un des vols du repêchage 2020 – pic.twitter.com/0uBlZHY1nW – NBA Central (@TheNBACentral) 1er novembre 2021