Desmond Bane nommé joueur le plus amélioré de la saison NBA

Il y a toujours des surprises, des explosions météoriques et inattendues qui redonnent l’enthousiasme aux fans et captivent par leur imprévisibilité. Fléau de Desmond C’est le plus remarquable, non seulement cette saison, mais ces dernières années. À une époque où la technologie est capable de tout paramétrer et sert à anticiper les comportements sportifs des jeunes, un joueur de deuxième année se comporte à un niveau aussi stellaire que celui du tireur. Grizzly de Memphis c’est une énorme surprise. Personne ne s’attendait à quelque chose comme ça, mais le succès des hommes du Tennessee jusqu’à présent cette année ne pourrait s’expliquer sans le Statistiques NBA d’un homme qui aspire à être celui Joueur le plus amélioré de la NBA, c’est-à-dire en remportant le prestigieux prix MIP.

Lors de sa première saison dans la ligue, il n’y avait même pas un aperçu de toutes les vertus dont fait preuve le bon vieux Bane. Et c’est que non seulement il est un buteur compulsif grâce à une technique de lancer exquise, mais il a aussi une intelligence surnaturelle pour sélectionner ses coups et chercher des espaces, il est capable de pénétrer avec force grâce à son amélioration physique et il se tient comme un défenseur efficace. Un joueur total qui a soutenu son équipe même lorsque Ja Morant n’était pas disponible, et cohabite désormais avec lui de façon magistrale. Il a enregistré près de 22 points par match lors des sept dernières rencontres, il a pas moins de 50% de précision dans les tirs de toutes les distances et réalise en moyenne quatre triplés par match.

Desmond Bane améliore les statistiques des stars de la NBA

Leurs nombres acquièrent un éclat particulier par rapport à ceux des référents dans chacun des aspects statistiques dans lesquels Fléau de Desmond sort du lot. Plus de points que Tyler Herro, une meilleure moyenne de score que Seth Curry, plus de triples que Damian Lillard et Trae Young, un meilleur pourcentage de field goal que Jaylen Brown, une fourchette de 3 points que Devin Booker et un pourcentage de lancers francs que Seth Curry. Ce ne sont que quelques-unes des mentions les plus importantes pour qu’il puisse commencer à être considéré comme une véritable révolution dans la ligue, mais aussi comme une star potentielle qui commence à briller dans toute sa splendeur. Grizzly de Memphis a un diamant brut sur son gabarit.

