Desmond Howard rend la cérémonie Heisman maladroite avec un rôti de l’État de l’Ohio

La cérémonie Heisman de samedi soir était assez crayeuse. Comme nous nous y attendions tous, le prix est allé au quart-arrière de l’Alabama Bryce Young, dont la performance record de 421 verges par la passe dans le championnat SEC contre la Géorgie a pratiquement scellé sa victoire. Mais ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’est que l’un des animateurs d’ESPN, Desmond Howard, essaie un peu de comédie stand-up à la télévision nationale.

Et oh, mon pote, la blague n’a pas atterri.

Tout s’est mal passé lorsque les hôtes ont présenté l’ailier défensif du Michigan Aidan Hutchinson. Le senior a connu une saison exceptionnelle, totalisant 14 sacs après avoir réussi seulement 3,5 au total au cours de ses trois années précédentes à Ann Arbor. Cependant, la performance qui lui a probablement valu une place sur cette scène est survenue contre l’Ohio State, lorsqu’il a limogé à trois reprises son compatriote finaliste CJ Stroud.

Il y avait probablement déjà un peu de maladresse entre les deux, mais Howard, qui a remporté le trophée Heisman au Michigan en 1991, a décidé que c’était le meilleur moment pour jeter un peu d’ombre sur le plus grand rival des Wolverines dans les Buckeyes – dont la défaite contre Michigan a mis fin à une séquence de huit victoires consécutives dans la série.

Hutchinson a déclaré que l’un de ses objectifs en revenant pour sa dernière année était de battre l’État de l’Ohio et de remporter le championnat Big Ten, qui a suscité des rires et des « ooooohs » audibles de la foule. Le co-animateur de Howard et autre vainqueur de Heisman, Tim Tebow, est intervenu avec une blague.

« Kenny, je suis content que vous soyez entre eux », a déclaré Tebow au finaliste Kenny Pickett, qui se tenait entre Hutchinson et Stroud. « S’il vous plaît, restez-y. »

Assez ludique, non ? Trop enjoué, si vous demandez à Howard.

« Mieux que ses joueurs de ligne offensive », a déclaré Howard.

Voici l’échange complet.

Comme vous pouvez le voir, il n’y a pas que ceux d’entre nous qui regardons à la maison qui ont été mis mal à l’aise par cette ligne. Les co-animateurs de Howard étaient visiblement mal à l’aise après son commentaire. L’ancien quart-arrière de Baylor, vainqueur de Heisman, et actuel diffuseur ESPN, Robert Griffin III, a secoué la tête et a dit « jetez-les simplement sous le bus » alors que certains membres du public huaient.

Écoutez, je ne suis pas ici pour attraper des perles sur des plaisanteries de rivalité. C’est ce qui donne vie à ce sport. Mais cela a clairement mis toutes les personnes impliquées mal à l’aise, y compris Hutchinson. Faire exploser Stroud et ses coéquipiers comme ça n’était pas nécessaire, surtout lors d’une soirée censée célébrer les réalisations des quatre finalistes.

Si votre cœur est déterminé à détourner le moment et à en parler à votre sujet, Desmond, veuillez au moins rendre les blagues plus amusantes à l’avenir. Parce que nous sommes tous en train de grincer des dents en votre nom en ce moment.