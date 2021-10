Desmond Ridder, No. 7 Cincinnati a battu No. 9 Notre Dame 24-13

in

Desmond Ridder a lancé deux passes de touché et a couru pour marquer à la fin du quatrième quart alors que le n ° 7 Cincinnati a profité de sa grande opportunité et a battu le n ° 9 Notre Dame 24-13 samedi dans un match que les Bearcats espèrent pouvoir être la pièce maîtresse des éliminatoires du football universitaire. reprendre.

Cincinnati (4-0) voulait utiliser son premier match de saison régulière dans le Top 10 comme un match de déclaration, avant son calendrier de l’American Athletic Conference. Aucune équipe en dehors des conférences Power Five n’a jamais atteint les éliminatoires. Jamais même approché.

Pour briser cette barrière, les Bearcats doivent presque certainement rester invaincus et ce voyage à Notre-Dame (4-1) a été le test le plus difficile du programme. Sans parler de la plus grande scène sur laquelle ils apparaîtront cette saison.

Les Bearcats n’étaient pas tout à fait dominants, mais ils étaient assez bons lors de leur premier voyage à South Bend depuis 1900 pour mettre fin à la séquence de 26 victoires consécutives de Notre Dame à domicile.

Lorsqu’on lui a dit à quel point la foule peut être bruyante à Notre Stadium cette semaine, Ridder a plaisanté en disant que ce ne serait pas pour longtemps.

Le senior a livré, 19 pour 32 pour 297 verges. Il a rejoint Alec Pierce à six reprises pour 144 verges et était à son meilleur après que Notre-Dame ait réduit l’avance à 17-13 avec 8:20 à jouer au quatrième quart.

Ridder est allé 3 pour 3, avec une balle au milieu de 36 mètres à Leonard Taylor, sur le lecteur qui a suivi. Il a terminé avec un TD de 6 verges autour de l’extrémité gauche qui l’a porté à 24-13.

Cincinnati a profité de trois revirements de Notre Dame en première mi-temps pour prendre une avance de 17-0. Les erreurs des Irlandais étaient des tueurs.

La passe de Jack Coan a été interceptée dans la zone rouge par Ahmad Gardner lors d’un lancer malavisé sous pression qui a mis fin à Notre Dame premier et meilleur drive de la mi-temps.

L’Irlandais a essayé la recrue Tyler Buchner au poste de quart-arrière pour un coupé de série, espérant que sa mobilité pourrait déclencher le jeu de course. Mais la passe de Buchner a été récupérée par DeShawn Pace alors qu’il était touché, et Pace a placé Cincinnati dans la zone rouge.

Ridder a retourné une passe d’une verge à Taylor pour porter le score à 7-0 au début du deuxième quart.

Chris Tyree a raté le coup d’envoi qui a suivi à Cincinnati et les Bearcats l’ont transformé en un placement de 23 verges par Cole Smith.

Ridder et les Bearcats ont réussi leur meilleur à la fin du deuxième quart, récoltant 80 verges pour un touché. Ridder était 3 pour 4 sur le lecteur, chaque achèvement pour plus de 20 verges, y compris le touché de 27 verges à Tre Tucker qui a battu la sécurité irlandaise All-America Kyle Hamilton.

Les Bearcats menaient 17-0 avec 40 secondes à jouer en première mi-temps et pour la troisième fois, les fans de Cincinnati, vêtus de rouge dans la partie supérieure de la zone d’extrémité sud, scandaient “Let’s Go Bearcats!”

L’EMPORTER

Cincinnati: La défense a enfermé Notre Dame pendant la majeure partie du match, obtenant un match de fermeture du demi de coin All-America Gardner et une bonne pression de Myjai Sanders et Darrian Beavers.

Notre Dame: Drew Pyne, qui a pris le relais la semaine dernière en seconde période contre le Wisconsin lorsque Jack Coan est sorti avec une blessure à la cheville, est de nouveau sorti du banc au troisième quart pour les Irlandais – cette fois juste pour fournir une étincelle.

Pyne allait bien, montrant une certaine mobilité à la Ian Book et se débarrassant du ballon un peu plus rapidement que Coan. Le deuxième a été 9 pour 22 pour 143 verges et sa passe de touché de 32 verges à Braden Lenzy avec 8:28 à jouer au quatrième quart a réduit l’avance à 17-13. Jonathan Doerer a raté le point après.

SUIVANT

Cincinnati : Temple hôte le vendredi.

Notre Dame : à Virginia Tech samedi.