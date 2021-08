Desmond Swayne attaque le quota afghan britannique après que les électeurs soient furieux contre le logement | Politique | Nouvelles

in

Le député conservateur Sir Desmond Swayne a critiqué les appels à augmenter le nombre d’Afghans réinstallés au Royaume-Uni de 20 000 à “plusieurs centaines de milliers”, car il a souligné que l’une des plus grandes préoccupations de ses électeurs de New Forest West était un logement convenable. Sir Desmond, qui avait précédemment critiqué les Afghans en fuite pour ne pas rester et se battre pendant le débat d’urgence sur l’Afghanistan, a estimé que le chiffre actuel de 20 000 était “raisonnable”, étant donné que beaucoup ont aidé le Royaume-Uni au cours des deux dernières décennies. Sir Desmond a déclaré que “la Grande-Bretagne est pleine” car il a rejeté l’augmentation du nombre de migrants afghans entrant au Royaume-Uni.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, a révélé que la majeure partie des 20 000 Afghans réinstallés sera composée de femmes et d’enfants qui fuient les persécutions en Afghanistan sous les talibans.

Au cours de la première année du nouveau programme, environ 5 000 seront autorisés à se réinstaller au Royaume-Uni, mais le ministre de l’Intérieur n’a pas révélé combien de temps il faudrait pour prendre en charge les 20 000 promis.

Mme Patel a déclaré que le programme reflète celui utilisé pour les réfugiés syriens, qui permet à des milliers de personnes de s’installer au Royaume-Uni.

Elle a déclaré à BBC Radio 4: “Nous pourrions finir par en apporter beaucoup plus [than 20,000] mais avant tout, nous devons avoir les bases, l’infrastructure et le soutien pour le faire.”

JUST IN Le président afghan a fui le pays en hélicoptère vers Dubaï avec une réserve d’argent de 123 millions de livres sterling

Cependant, certains membres travaillistes ont appelé le Royaume-Uni à augmenter son quota de migrants.

Sir Desmond a contesté la suggestion et a déclaré à GB News: “Je pense [allowing 20,000] est raisonnable, mais nous avons été assaillis de demandes aujourd’hui pour [allow] des centaines de milliers.

“Vous savez, la Grande-Bretagne est pleine ! Le plus gros problème dans mon sac postal dans la New Forest est la pénurie de logements, les gens n’ont nulle part où vivre.

“Et pourtant, nous ouvrons la porte à bien d’autres.”

Il a déclaré à GB News : « Je fais simplement remarquer que si nous étions renversés par un régime brutal et horriblement vicieux, la question que nous devrions tous nous poser est de rester et de résister ?

« Ou fuyons-nous ?

“Et c’est quelque chose que nous n’avons pas eu à affronter et j’ai toute la sympathie pour les Afghans qui doivent prendre cette décision.

“De toute évidence, certains doivent partir ou ils seront tués – horriblement.

“Mais je pense que nous devons avoir le sentiment que le devoir de la plupart des Afghans sera de s’accrocher dans leur pays comme nous le ferions ici.”