Desmond Tutu est mort : l’archevêque sud-africain décède au Cap à l’âge de 90 ans | Monde | Des nouvelles

Le militant anti-apartheid est décédé au Cap à l’âge de 90 ans.

Dans un communiqué publié dimanche, un porte-parole du président Cyril Ramaphosa a déclaré qu’il « exprime, au nom de tous les Sud-Africains, sa profonde tristesse face au décès aujourd’hui, dimanche 26 décembre 2021, de l’archevêque émérite Desmond Mpilo Tutu ».

Le président Ramaphosa a déclaré : « Le décès de l’archevêque émérite Desmond Tutu est un autre chapitre de deuil dans les adieux de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une SA libérée.

« Desmond Tutu était un patriote sans égal ; un leader de principe et de pragmatisme qui a donné un sens à l’idée biblique que la foi sans les œuvres est morte. »

Le président l’a décrit comme « un homme d’une intelligence, d’une intégrité et d’une invincibilité extraordinaires contre les forces de l’apartheid »

Il a ajouté : « Il était également tendre et vulnérable dans sa compassion pour ceux qui avaient subi l’oppression, l’injustice et la violence sous l’apartheid, et les peuples opprimés et opprimés du monde entier.

MISES À JOUR À SUIVRE…