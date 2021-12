Desmond Tutu, lauréat du prix Nobel de la paix, décédé à 90 ans

Dimanche, l’Associated Press a rapporté que Desmond Tutu, qui était un militant des droits de l’homme et lauréat du prix Nobel de la paix, est décédé à l’âge de 90 ans. Tutu, qui a été le premier évêque noir de Johannesburg et est devenu plus tard l’archevêque anglican du Cap, travaillé longuement pour mettre fin à l’apartheid en Afrique du Sud. À la lumière de son décès, de nombreuses personnes dans le monde ont rendu hommage à Tutu, dont plusieurs dirigeants mondiaux.

Le décès de Tutu a été annoncé dimanche par l’archevêque Desmond Tutu Trust. La mort de l’ecclésiastique est survenue plus de deux décennies après qu’il a reçu un diagnostic de cancer de la prostate en 1997. Tutu, décédé à l’Oasis Frail Care Center à Cape Town, avait été hospitalisé plusieurs fois depuis 2015. L’archevêque Desmond Tutu Trust a déclaré : son propre malheur en une opportunité d’enseignement pour sensibiliser et réduire la souffrance des autres. Il voulait que le monde sache qu’il avait un cancer de la prostate, et que plus tôt il est détecté, meilleures sont les chances de le gérer. «

Tutu, également connu sous le nom d’« Arch », a travaillé sans relâche pour mettre fin à l’apartheid, un régime enraciné dans l’oppression de la majorité noire dans son Afrique du Sud natale. L’apartheid a pris fin en 1994. La même année et quelques semaines après la fin de l’apartheid, l’ancien président sud-africain Nelson Mandela a nommé Tutu président de la Commission vérité et réconciliation. L’actuel président sud-africain Cyril Ramaphosa a publié une déclaration sur le décès de Tutu dans laquelle il a parlé de l’héritage du défunt leader des droits humains.

Ramaphosa a déclaré que la mort de Tutu « est un autre chapitre de deuil dans les adieux de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée ». Il a poursuivi : « Des trottoirs de la résistance en Afrique du Sud aux chaires des grandes cathédrales et lieux de culte du monde, en passant par le cadre prestigieux de la cérémonie du prix Nobel de la paix, l’Arche s’est distinguée en tant que champion non sectaire et inclusif de l’universalité droits humains. »

Tutu est né en 1931 à Klersdorp, en Afrique du Sud. Il a pris de l’importance après être devenu le premier évêque noir de Johannesburg en 1985. Tout au long des années 1980, il a été l’un des dirigeants les plus virulents appelant à la fin de l’apartheid. En raison de son travail considérable en tant que militant des droits humains, Mandela, un militant anti-apartheid à part entière et premier chef d’État noir d’Afrique du Sud, a appelé Tutu « l’archevêque du peuple ».