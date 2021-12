Desmond Tutu, militant sud-africain pour l’égalité, décède à 90 ans

Desmond Tutu, le militant sud-africain pour la justice raciale et les droits des LGBT, lauréat du prix Nobel de la paix et archevêque anglican à la retraite du Cap, est décédé, selon le président sud-africain Cyril Ramaphosa annoncé dimanche. Il avait 90 ans.

L’archevêque Desmond Tutu, lauréat du prix Nobel de la paix, lors d’une conférence de presse sur les 20 premières années de liberté en Afrique du Sud à la cathédrale St Georges du Cap le 23 avril 2014. (Photo de Jennifer BRUCE / .) (Photo de JENNIFER BRUCE / . via .)

Ennemi intransigeant de l’apartheid – le régime brutal d’oppression sud-africain contre la majorité noire – Tutu a travaillé sans relâche, mais sans violence, pour sa chute.

L’ecclésiastique dynamique et franc a utilisé sa chaire en tant que premier évêque noir de Johannesburg et plus tard archevêque du Cap, ainsi que de fréquentes manifestations publiques pour galvaniser l’opinion publique contre les inégalités raciales à la fois dans son pays et dans le monde.

La mort de Tutu dimanche « est un autre chapitre de deuil dans les adieux de notre nation à une génération de Sud-Africains exceptionnels qui nous ont légué une Afrique du Sud libérée », a déclaré Ramaphosa dans un communiqué.

« Des trottoirs de la résistance en Afrique du Sud aux chaires des grandes cathédrales et lieux de culte du monde, en passant par le cadre prestigieux de la cérémonie du prix Nobel de la paix, l’Arche s’est distinguée en tant que champion non sectaire et inclusif des droits humains universels. «

Tutu est décédé paisiblement au Oasis Frail Care Center à Cape Town, a déclaré dimanche l’archevêque Desmond Tutu Trust dans un communiqué.

Tutu avait été hospitalisé plusieurs fois depuis 2015, après avoir reçu un diagnostic de cancer de la prostate en 1997.

« Généralement, il a transformé son propre malheur en une opportunité d’enseignement pour sensibiliser et réduire la souffrance des autres », a déclaré la déclaration du Tutu Trust. « Il voulait que le monde sache qu’il avait un cancer de la prostate, et que plus tôt il est détecté, meilleures sont les chances de le gérer. »

Ces dernières années, lui et sa femme, Leah, vivaient dans une communauté de retraités à l’extérieur du Cap.

Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan, la duchesse de Sussex et leur bébé Archie Mountbatten-Windsor rencontrent l’archevêque Desmond Tutu et sa fille Thandeka Tutu-Gxashe à la Desmond & Leah Tutu Legacy Foundation lors de leur tournée royale en Afrique du Sud le 25 septembre, 2019 à Cape Town, Afrique du Sud. (Photo de Pool/Samir Hussein/WireImage)

Tout au long des années 1980 – lorsque l’Afrique du Sud était en proie à la violence anti-apartheid et à un état d’urgence donnant à la police et à l’armée des pouvoirs étendus – Tutu était l’un des Noirs les plus en vue capables de dénoncer les abus.

Un esprit vif a allégé les messages percutants de Tutu et a réchauffé des manifestations, des funérailles et des marches autrement sombres. Petit, courageux, tenace, il était une force formidable, et les dirigeants de l’apartheid ont appris à ne pas négliger son talent astucieux pour citer des Écritures appropriées afin d’exploiter un soutien juste pour le changement.

Le prix Nobel de la paix en 1984 a souligné sa stature comme l’un des champions les plus efficaces au monde des droits de l’homme, une responsabilité qu’il a prise au sérieux pour le reste de sa vie.

Avec la fin de l’apartheid et les premières élections démocratiques d’Afrique du Sud en 1994, Tutu a célébré la société multiraciale du pays, la qualifiant de « nation arc-en-ciel », une expression qui traduisait l’optimisme grisant du moment.

Surnommé « l’Arche », Tutu était petit, avec un sens de l’humour espiègle, mais est devenu une figure dominante dans l’histoire de son pays, comparable à son collègue lauréat du prix Nobel. Nelson Mandela, un prisonnier sous la domination blanche qui est devenu le premier président noir d’Afrique du Sud. Tutu et Mandela partageaient l’engagement de construire une Afrique du Sud meilleure et plus égalitaire.

En 1990, après 27 ans de prison, Mandela a passé sa première nuit de liberté dans la résidence de Tutu à Cape Town. Plus tard, Mandela a appelé Tutu « l’archevêque du peuple ».

Nelson Mandela et Desmond Tutu (Photo de David Turnley/Corbis/VCG via .)

En devenant président en 1994, Mandela a nommé Tutu président de la Commission vérité et réconciliation, qui a mis au jour les abus du système d’apartheid.

Tutu a fait campagne au niveau international pour les droits humains, en particulier les droits des LGBT et le mariage homosexuel.

« Je n’adorerais pas un Dieu qui est homophobe et c’est à quel point je le ressens », a-t-il déclaré en 2013, lançant une campagne pour les droits des LGBT au Cap. «Je refuserais d’aller dans un paradis homophobe. Non, je dirais : « Désolé, je préférerais de loin aller à l’autre endroit. »

Tutu a déclaré qu’il était « aussi passionné par cette campagne (pour les droits des LGBT) que je ne l’ai jamais été sur l’apartheid. Pour moi, c’est au même niveau. Il était l’un des chefs religieux les plus en vue pour défendre les droits des LGBT. La position très publique de Tutu pour les droits des LGBT l’a mis en désaccord avec beaucoup en Afrique du Sud et à travers le continent ainsi qu’au sein de l’église anglicane.

L’Afrique du Sud, a déclaré Tutu, était une nation « arc-en-ciel » prometteuse pour la réconciliation raciale et l’égalité, même s’il a perdu ses illusions avec l’African National Congress, le mouvement anti-apartheid qui est devenu le parti au pouvoir lors des élections de 1994. Ses remarques franches longtemps après l’apartheid ont parfois provoqué la colère des partisans qui l’ont accusé d’être partial ou déconnecté.

Tutu était particulièrement outré par le refus du gouvernement sud-africain d’accorder un visa au Dalaï Lama, empêchant le chef spirituel tibétain d’assister à la célébration du 80e anniversaire de Tutu ainsi qu’à un rassemblement prévu de lauréats du prix Nobel au Cap. L’Afrique du Sud a rejeté les accusations de Tutu selon lesquelles elle cédait aux pressions de la Chine, un partenaire commercial majeur.

Au début de 2016, Tutu a défendu la politique de réconciliation qui a mis fin au régime de la minorité blanche au milieu de la frustration croissante de certains Sud-Africains qui ont estimé qu’ils n’avaient pas vu les opportunités économiques et autres avantages attendus depuis la fin de l’apartheid. Tutu avait présidé la Commission vérité et réconciliation qui a enquêté sur les atrocités commises sous l’apartheid et a accordé l’amnistie à certains auteurs, mais certaines personnes pensent que davantage d’anciens responsables blancs auraient dû être poursuivis.

Desmond Mpilo Tutu est né le 7 octobre 1931 à Klerksdorp, à l’ouest de Johannesburg, et est devenu enseignant avant d’entrer au St. Peter’s Theological College de Rosetenville en 1958 pour suivre une formation de prêtre. Il a été ordonné prêtre en 1961 et six ans plus tard, il est devenu aumônier de l’Université de Fort Hare. Des déménagements dans le petit royaume d’Afrique australe du Lesotho et en Grande-Bretagne ont suivi, avec le retour de Tutu chez lui en 1975. Il est devenu évêque du Lesotho, président du Conseil sud-africain des églises et, en 1985, le premier évêque noir anglican de Johannesburg, puis en 1986 , le premier archevêque noir du Cap. Il ordonna des femmes prêtres et promut des prêtres homosexuels.

Tutu a été arrêté en 1980 pour avoir participé à une manifestation et plus tard, son passeport a été confisqué pour la première fois. Il l’a récupéré pour des voyages aux États-Unis et en Europe, où il a eu des entretiens avec le secrétaire général de l’ONU, le pape et d’autres chefs religieux.

Tutu a appelé à des sanctions internationales contre l’Afrique du Sud et à des pourparlers pour mettre fin au conflit.

L’archevêque Desmond Tutu, lauréat du prix Nobel de la paix en Afrique du Sud, participe à une réunion continentale visant à mettre fin aux mariages d’enfants en Afrique subsaharienne, où 38 % des filles se marient avant 18 ans, le 6 novembre 2012 à Johannesburg. (Photo de STEPHANE DE SAKUTIN/. via .)

Tutu a souvent organisé des services funéraires après les massacres qui ont marqué la période de négociation de 1990-1994. Il a dénoncé la violence politique noir contre noir, demandant aux foules : « Pourquoi nous faisons-nous cela à nous-mêmes ? Dans un moment fort, Tutu a désamorcé la rage de milliers de personnes en deuil dans un stade de football du canton après le massacre de Boipatong de 42 personnes en 1992, entraînant la foule dans des chants proclamant leur amour de Dieu et d’eux-mêmes.

Après que Mandela est devenu président en 1994, il a demandé à Tutu de diriger la commission vérité pour promouvoir la réconciliation raciale. Le panel a écouté des témoignages poignants sur la torture, les meurtres et autres atrocités pendant l’apartheid. Lors de certaines audiences, Tutu a pleuré ouvertement.

« Sans pardon, il n’y a pas d’avenir », avait-il déclaré à l’époque. Le rapport de 1998 de la commission rejetait la plus grande partie du blâme sur les forces de l’apartheid, mais jugeait également l’African National Congress coupable de violations des droits humains. L’ANC a intenté une action en justice pour bloquer la publication du document, ce qui lui a valu une réprimande de Tutu. « Je n’ai pas lutté pour éliminer un groupe de ceux qui pensaient qu’ils étaient des dieux d’étain pour les remplacer par d’autres qui sont tentés de penser qu’ils le sont », a déclaré Tutu.

En juillet 2015, Tutu a renouvelé ses vœux de mariage en 1955 avec sa femme Leah. Les quatre enfants des Tutus et d’autres membres de la famille ont entouré le couple de personnes âgées lors d’une cérémonie à l’église. « Vous pouvez voir que nous avons suivi l’injonction biblique : nous avons multiplié et nous sommes fructueux », a déclaré Tutu à la congrégation. « Mais nous tous ici voulons vous dire merci… Nous savions que sans vous, nous ne sommes rien. »

Tutu laisse dans le deuil son épouse depuis 66 ans et leurs quatre enfants.

Lorsqu’on lui a demandé une fois comment il voulait qu’on se souvienne de lui, il a déclaré à l’Associated Press : « Il aimait. Il rit. Il pleure. Il a été pardonné. Il a pardonné. Grandement privilégié.

